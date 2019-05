Tänavu on liikluses elu kaotanud 19 inimest

Jaanuarist aprillini juhtus 344 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 435 inimest ja hukkus 19. Surma saanutest seitse olid jalakäijad, vigastatute hulgas oli neid 87. Neist omakorda 23 olid jalgratturud.

Aasta varem juhtus jaanuarit aprillini 347 rasket liiklusõnnetust, milles hukkus 20 ja said vigasdtada 449 inimest.

Politseikapten Sirle Loigo sõnul on ilusad ilmad on toonud liiklusesse erinevas vanuses jalgrattureid, kuid kahjuks näitab liiklusõnnetuste statistikast, et autojuhid ja jalgratturid ei oska tihtipeale teineteisega teel arvestada.

"Aprillis hakkab silma eelkõige kaherattalistega toimunud liiklusõnnetuste rohkus eelmise aasta aprilliga võrreldes. Kokku sai aprillikuus kannatada 17 jalgratturit, kelle hulgas oli kuus last vanuses 6-13 aastat, ja ka 12 mootorratturit," ütles Loigo BNS-ile.

"Kaherattaliste hooaeg on alles alanud ja pikk suvi on ees, seega palume nii autojuhte kui ka rattureid olla tähelepanelikud ja viisakad liikluses, eriti väikeste liiklejate suhtes, kes ei oska alati kõike teel toimuvat tähele panna," lisas Loigo.

Tema sõnul on oluline roll kokkupõrke vältimises piirkiirusest kinnipidamine ja mitte tegelemine kõrvaltegevustega roolis, et ootamatu olukorra tekkimisel oleks piisavalt aega pidurdada ja kõige hullemat ära hoida.