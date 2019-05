Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on linn võtnud suuna sellele, et niinimetatud õuealade sõidukiiruse piirangud 20 km/h asendatakse 30 km/h märkidega ja kehtestatakse liiklejatele parema käe reegel.

Rüütelmaa rääkis ERR-ile, et Tallinnas on õuealade liikluspiiranguid- ja korraldust puudutavaid muudatusi tehtud umbes 75 protsendi ulatuses. Ta märkis, et 20 km/h üldine piirang pärines nõukogude ajast ja kehtis toonastes mikrorajoonides, nagu kunagi väiksemaid elumajade piirkondi nimetati.

"Seda suunda me jätkame. Ka uutes elamupiirkondades on sõidu kiiruspiiranguks 30 km/h ja kehtib parema käe reegel, vajadusel paigaldame teekünniseid ehk lamavaid politseinikke," ütles Rüütelmaa.

Linna liiklusmagistraalidele Rüütelmaa hinnangul pole tarvis 70 või 50 km/h piirkiirust alandada. "Enamus juhte käitub mõistlikult, aga mõned juhid kipuvad ikka ülearu gaasipedaali vajutama. Ent näiteks Nõmmel, Kristiines, Pirital, Mähel ja teistes kohtades, kus väiksemad tänavad, on mõistlik kiirust piirata 30 kilomeetrile tunnis," rääkis Rüütelmaa. "Samadele järeldustele on jõutud paljudes Euroopa riikides."

Elektroonilised liiklusmärgid on Tallinnas praegu Tammsaare teel kahel lõigul ja Järvevana teel Ülemiste tunneli juures. Neil kuvatav info on liiklejatele kohustuslik.

Rüütelmaa ütles, et elektroonilised liiklusmärgid tulevad ka rajatavale Reidi teele. Praegu on linnas sõidukijuhtidele üleval ka 15 elektroonilist infotablood, kus antakse teavet teeolude kohta ning neid on plaanis lisada.

"See on pikem plaan ja asjad on veel täpsustamisel," lausus Rüütelmaa.