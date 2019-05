Nädal aega kestnud ettevalmistuste järel on kõik 9000 - kaitseväelased, ajateenijad, õppusele kutsutud reservväelased ning liitlased 17 riigist - valmis viie päeva jooksul õppelahingutes oma oskused proovile panema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kevadtormil osalevad üksused on juba asunud paiknemiskohtadesse ja järgneva ööpäeva jooksul algab õppelahingute osa, mis kestab kuni neljapäeva hilisõhtuni.

Õppusest võtab osa ka ERR-i spordiajakirjanik, nooremseersant Alvar Tiisler. "Nii sporditoimetuses kui ka lahingus tuleb alati valmis olla," vastas Tiisler "Aktuaalse kaamera" saatejuhi küsimusele, kas ta on õppelahinguteks valmis.

Tänavusel Kevadtormil on hinnatavs üksus 1. jalaväebrigaad. Tiisler küsis 1. jalaväebrigaadi ülemalt kolonel Vahur Karuselt, milline on brigaadi ülesanne õppusel.

"Kõigepealt viivitada, seejärel juhtida vastast ühte kindlasse kohta ja seejärel purustada ehk teha kõik selleks, et vastane tunneks ennast häbistatuna," selgitas Karus.

Ta lisas, et reservväelaste kohaletulek õppusele on olnud üllatavalt hea.

Reservväelane nooremleitnant Marko Tooming ütles, et õppus on võimalus tulla rutiinist välja ja teha midagi uut. Ta kinnitas, et 1. jalaväebrigaad on teinud omalt poolt kõik, et reservväelased tunneks ennast õppustel hästi.