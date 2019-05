Britid tõid Kevadtormile viis ründekopterit ja neli luurekopterit

Britid on toonud Eestisse viis ründekopterit Apache ja neli luurkopterit Wildcat. Poola osaleb õppusel nelja Vene päritolu hävitajaga SU-22, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ämarile annab õhuliikluse aktiviseerumine Kevadtormil tööd juurde.

"Meile tegelikult annab see tööd selles mõttes, et kogu lendamine Eesti õhuruumis on loomulikult meie poolt koordineeritud," selgitas lennugrupi ülema kohusetäitja kapten Lauri Leet.

Tallinna kohal on iga päev näha luurekopterit Wildcat, mis ei täida küll alati Kevadtormiga seotud ülesannet, vaid veab õppustealale ja tagasi poliitikuid. Reedel näiteks oli reisija peaminister Jüri Ratas. Järjekorras ootab kaitseminister Jüri Luik.

"Masin on õhus iga päev saabumisest alates. Paar päeva välja arvatud. Hooldustööd jätkub, tehnilise korrasoleku ja lennugraafiku kontrolli," ütles luurekopteri Wildcat tehnik seersant Mike.

Wildcat käib luurel ning ründekopter Apache kasutab saadud luureandmeid ning annab hagu, kus saab.

"Wildcat on Briti luurekopter, mis saadetakse vastase liini taha, mida maaväed teha ei saa. Me anname luureteavet edasi kas Apache kopteritele või maavägedele," selgitas luurekopteri Wildcat piloot vanemseersant Craig.

Apache'i meeskonnad ootavad peagi uusi koptereid, mille avioonika on moodsam ja tegevusraadius ulatuslikum.

Tegutsemine Eestis rahvusvahelises keskkonnas paneb rohkem proovile inimesi pardal kui masinaid.

"Muidugi paneb see meid proovile. Esiteks keelebarjäär. Samas oskavad need, kellega töötanud olen, päris hästi inglise keelt. See on praktiline. Me tegutseme teistmoodi kui muud sõjaväed, aga mida rohkem koos õppusi korraldame, seda paremini kõik lõpuks mätsib," ütles ründekopteri Apache piloot Jonny.

Kevadtormi põhifaas algab järgmisel nädalal.