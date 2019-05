Alates 5. juunist saab ID-kaardi tarkvaras DigiDoc4 allkirjastada dokumente mobiil-ID-ga vaid siis, kui kasutaja on DigiDoc4 tarkvara ära uuendanud. See on vajalik, sest teenusepakkuja SK ID Solutions võtab juuni algusest kasutusele uue sertifikaadi, mis mõjutab kõiki mobiili-ID toega seotud teenuseid.

SK ID Solutions lisateenuste ärijuht Liisa Lukin ütles ERR-ile, et uus sertifikaat võetakse tõepoolest kasutusele, sest SSL ehk praegu kasutusel olev veebiserveri sertifikaat aegub juulis.

See, kas ja kuidas sertifikaati valideeritakse on iga teenusepakkuja või arendaja lahendada ning Lukini sõnul on näiteks Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) DigiDoc4-s lahendanud sertifikaadi valideerimise nii, et uue kasutuselvõtuks on kasutajal vaja tarkvara uuendada.

RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemide alal Andrus Kaarelson ütles, et kasutusele võetava sertifikaadi eripära on see, et uuendus puudutab eelkõige neid, kes kasutavad digiallkirja andmiseks DigiDoc4 tarkvara ja mobiil-ID-d:

"Üldine soovitus on loomulikult kasutada kõige uuemat ja kõige viimast tarkvara, mis alati on kõige turvalisem ja kus on viimased uuendused ja parandused sisse viidud. Aga seekord tõesti, otseselt need, kes ID-kaarti kasutavad allkirjastamiseks ei pea seda tegema, aga kõik, kes kasutavad Mobiili-IDd dokumentide allkirjastamiseks, need peavad seda tegema, sest vastasel juhul tõesti peale 5. juunit enam ei ole võimalik anda Mobiili-IDga digitaalseid allkirju," rääkis Kaarelson.

Kaarelson lisas, et ID-kaardiga saab digiallkirja anda ka varasema DigiDoc4 versiooniga. Samuti, kui mobiil-ID kasutaja autendib end ja lisab allkirja e-teenuses, siis sellisel juhul vastutab e-teenuse omanik sertifikaadi uuendamise eest.

Varasemale praktikale tuginedes tõi Kaarelson välja, et kuigi tarkvara saab uuendada juba praegu jäetakse tegevus siiski viimasele minutile ning kõik, kes peaksid tarkvara uuendama, seda tähtajaks teha ei jõua. Vajadusel on võimalik DigiDoc4 tarkvara mobiili-ID kasutajatel uuendada ka peale viiendat juunit.

"Kui enne viiendat juunit ei jõua, siis kas viiendal juunil või peale seda, ühel ilusal hetkel on alati võimalik id.ee lehelt alla laadida uus DigiDoc 4 tarkvara ehk siis viimane versioon ja see paigaldada enda arvutisse ja peale seda jällegi mobiili ID-ga allkirju anda," sõnas Kaarelson.

DigiDoc4 tarkvara on kasutusel üle 600 000 arvutis, igal kuul antakse tarkvara abil üle poole miljoni digiallkirja.