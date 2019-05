DigiDoci tarkvarauuendus võttis vaegnägijailt võimaluse e-Eestit kasutada

Minister Kert Kingole suunatud kirjas ütleb Madise, et kui IT-arenduse käigus ei pöörata piisavalt tähelepanu kõigi kasutajate vajadustele, tekib juurde lahendusi, mida kõik ei saa kasutada. Nii jäetakse osa ühiskonnaliikmeid kõrvale ja rikutakse sellega nende õigusi.

Tänavu jaanuaris teatas Riigi Infosüsteemide Amet (RIA), et aegunud DigiDoci tarkvaraga ei saa dokumente allkirjastada ja vana DigiDoc ei toeta uut ID-kaarti, mida politsei väljastab alates möödunud aasta 3. detsembrist.

"Peagi selgus, et uus tarkvara ei võimalda arvestada kõigi kasutajate vajadustega. Vaegnägijad kasutavad ekraanilugereid, kuid DigiDoc4 lugeriga ei tööta. Seega jäid vaegnägijad uuenduse tõttu ilma seni harjumuspärase e-Eesti kasutamise võimalusest," tõi õiguskantsler välja.

RIA lootis vea aprilliks parandada, kuid seda pole senini tehtud. Vaegnägijail soovitati e-toiminguteks kasutada aegunud tarkvara, mida RIA ise turvaliseks ei pea.

"Samuti on õiguskantsleri ametkonna töötajad saanud tagasisidet, et keskmiste arvutioskustega vaegnägijad ei oska oma arvuteid RIA soovituse täitmiseks vajalikul viisil seadistada," märkis Madise, kelle sõnul on vaegnägijad temalt oma probleemide lahendamiseks abi palunud.

Seetõttu soovib õiguskantsler majandusministeeriumilt teada, millal saavad valmis DigiDoci tarkvara täiendused, mis ID-kaardi kõik funktsioonid ka vaegnägijatele kättesaadavaks muudavad. Lisaks küsib Madise, kuidas saavad vaegnägijad kuni vigade parandamiseni e-Eesti teenuseid kasutada ja kuidas edaspidi selliseid vigu välditakse. Vastust ootab õiguskantsler ministeeriumilt 1. juuliks.

2012. aastal ratifitseeritud ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga võttis riik kohustuse tagada puuetega inimestele teistega võrdne juurdepääs teabele ja suhtlusel, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja avalikele teenustele.