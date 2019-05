Aprilli teisel poolel oli toetus EKRE 19,1 protsenti, siis perioodil 29. aprillist kuni 7. maini, kuhu jäi ka endise väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Marti Kuusiku väidetava perevägivalla skandaal, kukkus toetusnäitaja 15 protsendi peale, vahendas uudisteagentuur BNS.

Samal ajal suurendab Reformierakond oma edu. Kui veel aprilli lõpus toetas neid 33,6 protsendi vastanutest, siis 7. maiks oli see näitaja tõusnud juba 35,6 protsendi peale.

Teisel kohal on jätkuvalt Keskerakond, kelle toetus tõusis aprilli viimase nädala 18,5 pealt 7. maiks 19,9 protsendi peale.

Tõusu on teinud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), mille toetus on tõusnud 8,5 protsendilt 10,8 peale. Neljas on Isamaa, kelle toetus oli 7. maiks kerkinud 7,7 protsendilt 8,3 peale.

Eesti 200 toetus on kuus protsenti ja see on kerges languses, kuna aprilli viimase nädala küsitluse järgi oli see 7,2. Rohelisi toetab mai esimese nädala lõpuks 2,5 protsenti küsitletutest.