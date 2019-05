Sotsid on europarlamendi valimiste eel tõusnud teiseks

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) on kahe teisipäeval avaldatud küsitluse andmete põhjal tõusnud Euroopa Parlamendi valimiste eel populaarsuselt teiseks parteiks.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel uuringufirma Norstat iganädalase Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsusküsitluse viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri, mida toetab 22 protsenti, järgnevad SDE 20,6 protsendi ning Keskerakond 19,8 protsendiga.

Sama järjestuse andis ka Postimehe tellitud ja teisipäeval lehes avaldatud Kantar Emori küsitlus, kus Reformierakonda toetas 27,5 potsenti, sotse 18,2 ja Keskerakonda 17,8 protsenti valijatest. Aprillis oli Kantar Emori küsitluses Keskerakond veel teisel positsioonil.

Neljandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida Norstati uuringu andmetel toetab 12,4 protsenti ja Postimehe tellitud küsitluses kohaselt 11,3 protsenti vastanutest.

Viies on Isamaa, mida Norstati andmeil pooldab 9,4 ja Kantar Emori andmeil 8,2 protsenti vastanutest. Seitsmendal poisitsioonil on Eesti 200, mida Norstati uuringu andmeil toetab 4,1 protsenti ja Kantar Emori andmeil 4,3 protsenti küsitlerutest.

Sotside tõusu taga on nende esikandidaat eurovalimistel Marina Kaljurand, keda Norstati andmeil eelistab 17,4 protsenti, Kantar Emori andmeil aga 14,8 protsenti vastanutest. Mõlemas küsitkluses on teisel kohal Reformierakonna esinumber Andrus Ansip, keda Norstati küsitluse andmeil eelistas 10,9 protsenti, Kanta Emori andmeil aga 13,7 protsenti. Kolmas on mõlamas küsitluses Keskerakonna esinumber Yana Toom, keda Norsatati uuringu kohaselt toetab 9,9, kantar Emori andmeil aga 9,4 protsenti vastanutest.