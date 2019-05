Miks peaksid sotsiaaldemokraadid valima just teid uueks juhiks?

Minu sõnumi pärast. Ja minu sõnum on tegelikult kantud sellest murest, et sotsiaaldemokraadid täna on pigem nišipartei kui rahvapartei, aga see maailmavaade on oma olemuselt peaks ikkagi püüdma kõnetada ja püüdma väga paljude inimeste probleeme lahendada. Sotsidel on juhtunud viimaste aastatega see, et meie üks maailmavaate nurgakivi, mis on ebavõrdsuse vähendamine ühiskonnas, on fookusest ära kadunud. Minu soov on see tagasi tuua. See tähendab paljuski töökohtade küsimust, töökohad on omakorda seotud regionaalpoliitikaga. Ja kui me vaatame aastat 2015 ja varem, kui sotside toetus oli 20 ja 30 protsenti, siis kõik need teemad, milles me täna tugevad oleme, olid ka siis olemas.

Kuidas te seda saavutada tahate?

Poliitikat tehakse ikkagi läbi arutelude ja kaasamise. Küsimus on see, mis on erakonna juhtide jaoks prioriteet. Kui sinu jaoks on prioriteedid väiksemate sihtrühmade teemad, siis erakond ka sellele keskendub.

Minu taust on see, et ma olen elanud nii Tallinnas kui ka olen elanud Kesk-Eestis, mis tähendab, et mul see tunnetus tasakaalust Eesti elus on olemas. Ja seda tasakaalu luuaksegi nii, et sa kõigepealt arutad organisatsioonis väga palju läbi, kaasad neid inimesi poliitika kujundamisse. See, mis nelja aasta jooksul sotsidel puudu on jäänud, on koos erakonna liikmetega poliitika kujundamine. Väljastpoolt vaadates on erakonnale ette heidetud alkoholipoliitikat. Selle üks põhjus, miks see nii välja kukkus oli see, et erakonna liikmetega väga suurt debatti ei peetud.

Kas leiate ühisosasid praegu ühiskonnas olevate poliitiliste jõudude seast?

Koostööd saab teha kõigiga, kellega tunduvad, et lahendamist vajavad probleemid ühiskonnas on ühesugused. Teine oluline asi on see, et ka su väärtusruum peab kattuma. Nimesid pole mõtet nimetama hakata, kõik erakonnad, kes ütlevad, et nende jaoks samade probleemide lahendamine oluline ja kelle jaoks ka see, kuidas neid probleeme lahendatakse, on sarnane sotsiaaldemokraatidele ja meile sobib, siis nendega on ka võimalik koostööd teha.

Kui saate juhiks, siis võite kinnitada, et järgmistel riigikogu valimistel teevad sotsid parema tulemuse?

Kindlasti. Riigikogu valimisteni on päris pikk aeg. Meie prioriteet praegu on kohalike omavalitsuste valimised. Need teemad, mis on sotside tunnetavad teemad ühiskonnas - nende teemadega on hetkel kuskil maapiirkonnas või väikelinnas valimistele minna. Esiteks selle fookuse muutmine tagasi sellise rahvapartei poole ja teine asi, mida me tegema peame on organisatsiooni rohkem käima tõmbamine.

Siis ta kavatsete saada enda poole ka neid inimesi, kes on seni EKRE-t valinud?

Öeldakse, et EKRE toetuse suurenemine on mingisugune ülemaailmne trend. Ma arvan, et osaliselt on see tõsi, aga tegelikult tuleks tunnistada, et sotsiaaldemokraatidel on läbi aegade, ka Eesti ühiskonnas olnud see oluline roll, et tegeleda ebavõrdsuse vähendamisega ja nüüd on juhtunud selline asi, et me pole seda rolli viimastel aastatel nii tugevalt ellu viinud. Ilmselgelt inimesed on pettunud ja väga paljud, kes varem sotse valisid, valisid seekord EKRE-t. Mõnes mõttes on sotsidel aus tunnistada, et natuke see EKRE esiletõus on sotside tegemata töö tulemus.