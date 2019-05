Keskerakonna reiting kaugeneb Reformierakonnast ja läheneb EKRE-le

Keskerakonna toetus jääb üha rohkem maha populaarsustabelit juhtivast Reformierakonnast ning läheneb kolmandat positsiooni hoidvale Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale (EKRE), selgub neljapäeval avaldatud uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlusest, mille tellis MTÜ Ühiskonnauuringute instituut.

Norstati värskeimate viimase nelja nädala andmeid koondavate tulemuste kohaselt annaks Reformierakonnale praegu oma hääle 33,4 protsenti küsitlusele vastanutest. Teisel kohal oleva Keskerakonna poolt hääletaks 20,1 protsenti ning kolmandal kohal oleva EKRE poolt 18 protsenti vastajatest. Isamaad toetab 9 protsenti, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda (SDE) 8,8 protsenti ja Eesti 200 5,8 protsenti vastajatest.

Ametisse astunud valitsuse moodustavaid erakondi toetab kokku 47,1 protsenti ning kahte opositsioonierakonda kokku 42,2 protsenti vastajatest.

Eelmisel nädalal avaldatud nelja nädala koondtulemuste kohaselt toetas Reformierakonda 33,1 protsenti, Keskerakonda 20,7 protsenti, EKRE-t 18,1 protsenti, Isamaad 9,3 protsenti ja Sotsiaaldemokraatliku erakonda (SDE) 9 protsenti vastajatest. Riigikogust välja jäänud Eesti 200 toetus oli 5,4 protsenti. Kolme koalitsiooni moodustava erakonna kogutoetus oli nädal tagasi 48,1 protsenti ning opositsiooni jäävate Reformierakonna ja SDE toetuse oli sel hetkel kokku 42,1 protsenti.

Reformierakond on populaarseim praktiliselt kõikide sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes. Vaid pensioniealiste, alla 500-eurose sissetulekuga, vene rahvusest ning Ida-Virumaal elavate vastajate seas on kõige populaarsem Keskerakond. Keskmisest märgatavalt enam ehk 40 protseni või rohkem on Reformierakonna toetajaid 25-34-aastaste, Harjumaal elavate, kõrgharidusega ja kõrgema kui 1500-eurose sissetulekuga vastajate seas.

Norstati värskeimad koondtulemused võtavad kokku 1.-29. aprillini läbi viidud küsitluste tulemused, mille raames on kokku küsitud 4007 valimisealise Eesti kodaniku arvamust. Küsitlused toimusid ajavahemikel 1.-8. aprillini, 8.-15. aprillini, 22.-29. aprillini.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin.

