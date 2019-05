Tallinna abilinnapea: uus kaubalaev liikluskoormust väga ei mõjuta

Novikov rääkis Eesti Televisiooni hommikuprogrammis "Terevisioon", et Eckerö Line'i uue kaubalaeva liiniletulek ja sildumine Tallinna kesklinnas alates juunist tuli linnale üllatusena.

"Oli puudu hea kommunikatsioon sadama ja linna vahel. Nüüdseks on see viga parandatud ja kommunikatsioon paigas," lausus Novikov. "Vestlesime laevafirma esindajatega ja leppisime kokku, et laev saabub väljaspool liikluse tipptunde. Usun, et mõju liiklusele ei ole nii suur nagu olid meedias pealkirjad."

Ta lisas, et Tallinna tänavaliiklust mõjutavad nii kruiisilaevade randumised ja kui ka lennureisijad.

"Oluline on Reidi tee valmimine, et sõidukid võimalikult kiiresti välja viia, et nad ei jääks kesklinna tossama. Tallinn on seisukohal, et võimalikult palju kaubavedusid läheks Paldiski ja Muuga sadamasse."

Novikov nentis, et Tallinna Sadam ei pea seaduste kohaselt kooskõlastama linnaga ühtegi tegevust. "Meil seadusandlikud hoovad puuduvad, aga me suhtleme sadamaga ja püüame leida kompromisse," lausus abilinnapea. "Linnal on ka oma vastutus ja me ei keera Eesti majandust tuksi."