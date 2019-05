Kõlvart ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Tallinna Sadam ei teavitanud linnavõime kavatsusest avada uus laevaliin, mis tooks kaubalaevad Vanasadamasse A- terminali.

"Me saame aru, et see otsus tähendab seda, et ummikute oht ja ummikute maht hakkab kesklinnas kasvama. Teoreetiliselt võiks ju mõelda selle peale, et rekkad liiguvad ainult öisel ajal, siis oleks muidugi palju mõistlikum. Kas see saab olla ainult linna otsus? Ma arvan ei saa. Kas seadusandja võiks anda linnale rohkem võimalusi mõjutada selliseid otsuseid? Ma arvan, et see oleks õige. Aga loomulikult see tähendab ka läbirääkimisi," ütles Kõlvart.

Eckerö Line on teatanud, et juba juunist sõitmist alustava laeva autotekil on 2000 liinimeetrit. Tallinna Sadam aga kinnitab, et kuna tegemist on alles eellepinguga, pole kõik tingimused veel selged ja seetõttu ei teavitatud sellest ka Tallinna linnavalitsust.

"Meie enda poolt saame ainult öelda, et kõik spekulatsioonid, mis täna tehakse, on väga esialgsed kahel põhjusel: esiteks, me ei tea täpselt, milline laev tuleb, kui palju on seal liinimeetreid, kas üldse tuleb; teiseks, ega siis uue laeva tulek turgu ei suurenda ehk sõiduautode ja veoautode hulk, mis liigub Soome ja Eesti vahet, selle laeva tulekus kuidagi ei suurene," selgitas Tallinna Sadama juhatuse liige Margus Vihman.

Küll suurendaks mõningal määral sõidukite arvu kesklinnas praegu Muuga sadamas vaid veoautosid vedava Seawindi ületoomine Vanasadamasse. Kuid just viimast ähvardab laevaomanik Tallink Eckerö Line'i plaani vastu teha.

"Me väga loodame, et Tallinna Sadam astub sammud, et Eckerö Line võrdselt Talllinkiga alustab oma reise Muugalt, mis looks võrdse kohtlemise. Ja kui Tallinna Sadam kavatseb seal teha erandeid, siis ei jää ka meil kahjuks midagi muud üle, kui tuua oma Seawind, mis Muugalt opereerib, Tallinna Vanasadamasse, sest konkurentsiolukord on muutunud," rääkis Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Vihman kinnitas, et Tallinna Sadam pole loobunud oma pikaajalisest strateegiast viia võimalikult palju veokeid Vanasadamast Muugale.

"Seawind on seal kenasti alustanud. Meie nägemus on, et kui nüüd ka Eckeröl peaks tulema uus laev, siis kohe, kui me oleme seda Muugal valmis vastu võtma, me suuname selle Muugale," ütles VIhman.

Muuga sadam on valmis Eckerö uut laeva vastu võtma alles pärast täpsete laeva parameetrite selgumist ja seejärel vajalike muudatuste tegemist sildumiskai juures.