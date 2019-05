Valmistoit leiab kallinevast hinnast hoolimata üha sagedamini tee ostukorvi

Toiduainete ja kütuse hind on aastaga kallinenud, kuid sissetuleku kasvu peegeldab see, et hinnatõusust hoolimata on ostjate seas üha populaarsemad valmistoidud.

Kuigi analüütikud ennustasid, et sellel aastal jääb hinnatõus tagasihoidlikumaks, siis aprilli numbrid näitasid hoopis kiirenemist. Võrreldes möödunud aasta aprilliga on hinnad kerkinud keskmiselt 3,2 protsenti. Järsult on kasvanud kütuse ning toidukaupade hinnad. Näiteks juurviljad on aasta tagusega võrreldes 30 protsenti kallimad.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles ERR-ile, et aprilli tulemused olid üllatavad.

"Kui vaadata aasta kolme esimest kuud, siis toidukaupade keskmine hinnakasv jäi kahe protsendi tasemele. Aprilli 3,6 protsenti on mõnevõrra üllatav tulemus. Kui nüüd sisse vaadata, mille arvelt see tuleb, siis eelkõige värske köögivilja arvelt, mis on kallinenud keskmiselt 30 protsenti ja tootegruppide vaates kartul, porgand," rääkis ta.

Andersoni sõnul võib põhjus peituda eelmise aasta suves, mis oli küll võrratult hea suve nautimiseks, aga maa andis saaki oodatust vähem ja kesisemas kvaliteedis välja.

"Mis edasistesse kuudesse puutub, siis ilmselt mai ja juuni võivad köögivilja osas veel mõnevõrra kõrgemat hinnataset pakkuda, aga usun, et aasta teises pooles see trend saab kindlasti murtud," lausus ta.

Äriarvestuse juhi sõnul on vastukaaluks kallimale köögiviljale näha, et puuvili tuleb inimeste toidukorvi märksa soodsamalt ja kui vaadata esimeste kuude nõudlust, siis paistab see ka silma, nimelt on mahuline puuviljamüük on umbes kümnendiku võrra rohkem kasvanud, kui seda on teinud köögivilja müük.

Seda, et poed keskmise reaalpalga kasvu tuules vaikselt kaupadele hinda juurde paneksid, ei pidanud Anderson tõeseks hinnanguks.

"Kindlasti ei ole see nii. Kui vaadata, mis toidukaupades toimub, siis meie väiksel turul on üsna tihe konkurents ja pigem vaatavad kõik kaupmehed, kuidas kliendile igapäevane ostukorv võimalikult soodsalt välja käia," tõdes ta.

Valmistoit on võrreldes aastatagusega 13 protsenti kallim. Andersoni hinnangul püüavad inimesed raskematel aegadel, kui sissetulekud ei kasva, rohkem ise kodus toitu valmistada ja ostavad rohkem algkomponente. Parematel aegadel ostetakse aga valmistoiduriiulitelt selliseid tooteid, mille puhul kulub söögi valmistamiseks minimaalselt aega või võib seda kohe sööma hakata.

"Täpselt see trend viimastest kuudest, juba eelmise aasta lõpust välja paistab, et valmistoitude lette saadab väga hea müügiedu," kinnitas Anderson.

Viimati muutus tarbijahinnaindeks eelmise kuuga võrreldes 1,3 protsenti või rohkem 2017. aasta veebruaris, seega oli aprilli hinnatõus viimase kahe aasta kiireim.