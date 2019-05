Briti relvajõudude minister Kevadtormil: Eesti kaitsejõudude tase on muljetavaldav

Kevadtormil osaleb ligi 10 000 sõjaväelast enam kui 12 riigist. Eestlased on harjunud meie kaitseväelasi nägema, aga mida teavad tavalised britid Eestis teenivatest Suurbritannia kaitseväelastest?

Ma arvan, et nad on üsna hästi informeeritud. Minu valijad Suurbritannias mõistavad täielikult, et NATO on meie riikliku kaitse nurgakivi. Ja sellepärast nad on väga huvitatud ja entusiastlikud selles osas, et me peaksime tulema ja töötama oma NATO liitlastega siin, Eestis. Meie jaoks on väga tähtis võimalus treenida oma liitlaste kõrval ja harjutada koostegutsemise oskusi.

See iga-aastane õppus on toimunud Eestis juba mõnda aega. Kas selle roll ja tähtsus on muutunud pärast seda, kui Venemaa hakkas demonstreerima oma agressiooni meie piirkonnas?

Nagu te ütlesite, see on väga hästi väljakujunenud õppus, millega me oleme olnud seotud mitu aastat. Meie suurem kohalolek, lahingurühm, mida me siin juhime, on siin olnud juba mitu aastat. Aga ma saan vaid korrata, et NATO on eelkõige kaitseorganisatsioon ja see õppus on osa heidutusest.

Suurbritannia ja Eesti koostöö ning Suurbritannia toetus Eestile ulatub enam kui sajanditagusesse aega. Millisesse suunda see tulevikus läheb?

Ma loodan, et see on jätkuvalt tugev. Te tõite väga õigustatult välja Eesti ja Suurbritannia väga pikaajalise sideme. Meid on siin väga hästi vastu võetud. Ma pean ütlema, et mulle avaldab väga muljet Eesti kaitsejõudude kvaliteet ja ma tean, et meie kaitseväelased naudivad nendega koos harjutamist. Ma loodan, et see jätkub veel palju aastaid.