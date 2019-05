Poola kaitseväe juhataja sõnul on Balti riike hõlmava õhukaitsesüsteemi loomine väga tõenäoline ning tema kinnitusel on Poola äärmiselt huvitatud Eesti, Läti ja Leedu toetamisest.

"Soovin jälgida õppust Kevadtorm ja meie üksusi seal, kuid vaadata ka opertiivplaane ning märksa tõsisemaid initsiatiive nagu näiteks õhukaitsesüsteemid. On endiselt väga tõenäeoline ehitada siin regioonis üles toimiv õhukaitsesüsteem," ütles Poola kaitseväe juhataja Rajmund T. Andrzejczak esmaspäeval ERR-ile.

"Me mõistame, et Balti riikide taeva kaitsmisel on väljakutseid. Poola kui NATO liikmesriik tunnetab oma vastutust piirkonnas ja on äärmiselt huvitatud teie toetamisest," märkis kindralleitnant Andrzejczak ERR-ile Eesti kaitseväe esindaja vahendusel. Poola kindrali sõnul külastas mõni nädal tagasi Leedut, kus baseeruvad NATO õhuturbe missiooni raames Poola hävitajad F-16. "Me jätkame endiselt arutelu tugevdamise valdkondade üle," märkis Andrzejczak ja lisas, et 2020. aastal on oodata Poola hävitajaid Eestisse.

"Poola sõjalennukid jäävad nii kauaks kui vaja," kinnitas kindralleitnant Andrzejczak.

Poola kaitseväe juhataja sõnul arutab ta Eesti kaitseväe juhtidega kahepoolse koostöö küsimusi, sealhulgas eriüksuste koostööd, luureandmete vahetamist ja küberkaitse valdkonda.

"Otsime täiendavaid koostöövaldkondi ning võimalusi oma võimete tõstmiseks. Meie kui sõjaväelaste ülesanne on tagada võimekus koostööks, üksteisemõistmine ja omavaheline usaldus," rääkis Poola kindral.

Andrzejczak´i sõnul jagab Poola Eestiga sama arusaamist julgeolekuolukorrast regioonis ja tema sellenädalane visiit aitab kaasa infovahetusele Balti riikidega ning ühise julgeolekuarhitektuuri tugevdamisele. "Poola teeb kõik võimaliku, et ehitada turvalist keskkonda ning õppused on komponent selles," ütles kindralleitnant Andrzejczak.

Kindral ei soovinud siiski täpsustada võimalusi, kas Poola soetatavad USA õhutõrjesüsteemid Patriot võiks hakata katma ka Balti riikide õhuruumi.

Andrzejczak ütles aprilli alguses Leedu külastades, et Poola kaalub õhutõrjesüsteemi Patriot kasutamist Leedu kaitsmiseks. "Me oleme NATO liikmed ja meil on üks õhuruum, seega ei ole meie kaalutlustes piire - ei piire õppustele ega sõjaväe operatsioonidele," ütles Andrzejczak usutluses Leedu BNS-ile.

Andrzejczak külastas esmaspäeval riigikogu, teisipäeval jälgib ta õppuse Kevadtorm raames Kloogal toimuvaid tegevusi.