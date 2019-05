Leedo endal süüd ei näe

"Ma teen oma tööd edasi ja vaatab ära ja kui selgub, et midagi on valesti tehtud, siis tuleb vitsa saada selle asja eest. Aga ma ütleks ka niipalju, et kuskilt võib alati midagi leida, aga nendes asjades, mida süüdistatakse, see on päris kindel, et ei ole tehtud sihukesi asju," ütles Leedo.

Samas märkis Leedo, et tal ei ole probleeme õiguskaitseorganite tööga. "Kui on kuskil mingi kahtlus, siis need kes kahtlevad, selleks on korrakaitseorganid, vaatavad asjad üle ja tutvuvad materjalidega. Need mis neile huvi pakuvad kopeerivad, viivad ära. Tegelikult on normaalne protseduur, normaalses riigis. Ega see ei ole mingisugune ei tea mis põrandaalune tegevus," märkis Leedo.

Kolmapäeval otsisid keskkriminaalpolitsei töötajad Saaremaal läbi Leedole kuuluva Saaremaa Laevakompanii ja Holostovi Kinnisvarahalduse kasutuses olevad ruumid. Läbiotsimised on osa kriminaalmenetlusest, mille raames kontrollitakse kahtlust, et Saaremaa Laevakompanii pankrot võib olla tahtlikult põhjustatud.

Kriminaalasjas on neli kahtlustatavat. Vjatšeslav Leedot kahtlustatakse pankroti põhjustamises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning Tõnis Rihvki dokumendi võltsimises ja maksejõuetuse põhjustamises. Veel üks ettevõttega seotud inimene sai kahtlustuse võltsimises ning üks pankroti põhjustamisele kaasaaitamises. Kohus kuulutas Saaremaa Laevakompanii pankroti välja möödunud aasta novembris.