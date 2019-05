USA sotsiaalmeediahiid Facebook on ühendust võtnud USA ja Briti finantsjärelevalvega, et tulla järgmisel aastal välja oma krüptovaluutaga, kirjutab BBC.

GlobalCoini nime kandev krüptovaluuta töötaks uue makselahendusena umbes kümnes riigis alates järgmise aasta esimesest kvartalist, vahendas Briti ringhääling.

Varem on meedia kirjutanud, et Facebook uurib blokiahela tehnoloogiat osana "Projekt Librast", et muu hulgas lahendada pärast mitut skandaali kasutajate kahtlusi platvormi privaatsuses osas.

BBC vahendas, et Facebook on juba rääkinud Briti keskpanga juhi Mark Carney ja Ühendriikide rahandusministeeriumi ametnikega. Täpsemad plaanid peaksid selguma selle suve jooksul.

Erinevalt krüptovaluutadest nagu bitcoin, oleks Facebooki vääring seotud dollariga, mis peaks tagama selle stabiilsuse, kirjutasid Bloomberg ja Wall Street Journal.

Facebooki juht Mark Zuckerberg on öelnud, et veebikaubandusse laienemine on firma reklaamidel tugineva ärimudeli jaoks loogiline järgmine samm.