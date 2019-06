Facebook kirjeldas Librat kui "uut globaalset valuutat" ja teatas, et see tuleb välja järgmisel aastal. Projektil on ettevõtte teatel umbes 25 partnerit, nende seas mittetulundusühingud ja finantsteenuste ja veebikaubanduse firmad.

Krüptovaluuta oleks reguleeritud ja toetatud reaalsete varadega.

Kättesaadavaks tehakse see läbi Facebooki digitaalse rahakoti Calibra ja teiste teenuste, teatas Facebook.