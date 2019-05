Ansip: Eesti maine mureneb

Kui saatejuht Anna Pihl palus Ansipil ja Toomil iseloomustada, milline on Euroopas Eesti maine pärast uue valitsuskoalitsiooni moodustamist ning kui palju on vaja olnud teha selgitustööd oma Euroopa kolleegidele, siis Ansipi sõnul on praegune olukord eriline ja selgitustööd on vaja olnud palju teha.

"Maailma väga mõjukad ajalehed kirjutavad Eestist ja Eesti valitsuse kohta. Võiks tsiteerida Politico pealkirja: Eestist võib saada õpikunäide, kuidas riigi maine visatakse prügikasti. Peab olema päris pime, et mitte seda kõike märgata. Praegune olukord on eriline – Eestil on olnud väga hea maine, aga praegu see maine mureneb," rääkis Ansip.

"See lollus, mis suust välja aetakse, leiab paraku võimendust maailma kõige olulisemates väljaannetes ja telekanalites. Me ei saa sugugi ignoreerida seda, mida üks poliitik räägib," lisas ta.

Toomi sõnul on kõigile teada, et ta pole praeguse koalitsiooni pooldaja, kuid Ansipi hinnanguga ta ei nõustunud.

"Sa räägid tüüpilist opositsioonipoliitiku juttu – kõik on väga halvasti, varem oli parem. Meie (Eesti) kõikvõimalikud näitajad, mis ei puuduta härra (Mart) Helme tsitaate, on korras, me oleme usaldusväärsed, meil on hea investeerimiskliima," rääkis Toom.

"Pole saladus, et see koalitsioon mulle ei meeldi /.../ aga kui ta juba on, siis ta juba on. Vaataks tegude pealt, mitte selle vahu pealt, mida me siin kõik rõõmsalt kloppisime," ütles ta.

Toom: praegune lõhestatus on poliitikute tegemata töö

Kui saatejuht palus külalistel võrrelda praegust Eesti ühiskonna polariseeritust pronksiöö ajaga, siis Ansipi sõnul oli tollane vastandus initsieeritud väljastpoolt Eestit.

"Pinged olid väljastpoolt võimendatud. Praegused pinged on Eestis tekitatud. On öeldud, et tuleb võtta EKRE valitsusse ja maandada pingeid, kuid välja on kukkunud nii, et solvatud on märksa rohkem kui 100 000 inimest. Ka paljud 100 000-st, kes EKRE-t valisid, on praegu solvunud," rääkis ta.

Toomi sõnul pole pronksiöö paljudel meelest läinud. "Need asjad ei unune, Eesti ühiskond on lõhestatud aastast 2007," ütles ta.

Praeguse ühiskonna lõhestatuse kohta nentis ta, et põhjust tuleb otsida poliitikute tegemata tööst. "EKRE populaarsus tuleneb sellest, et Euroopa Liidu projekt jääb inimestele kaugeks. See on meie poliitikute tegemata töö. Sa võid rääkida hommikust õhtuni, et see (Euroopa Liit) on äge asi, aga kui sul pole piletiraha, siis see jätab sind külmaks. See on sotsiaalne ebavõrdsus, mitte identiteedi küsimus," lausus ta.

Andrus Ansipi hinnagul on aga Euroopa Liidus praegu rohkem ühtsust kui enne Brexiti referendumit. "Kui referendum toimus, oli mingi eufooria mingiks ajaks ja siis toimus kainenemine. Praegu on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides toetus Euroopa Liidu liikmesriigiks olekule kasvanud, mitte kahanenud. Inimesed on hakanud mõtlema, mida see liikmelisus tähendab nii vabaduse kui majanduse mõttes," märkis Ansip.

Toom nõustus Ansipi hinnanguga ning nimetas brittide Brexitit poliitiliseks katastroofiks. "Brexit on väga valus, eelkõige Suurbritanniale. Need inimesed, kellega me suhtleme Euroopa Parlamendis, ütlevad, et nad tulevad 10-15 aasta pärast tagasi. Ütlevad, kuulge, võtke meid jälle siia, aga siis hoopis halvematel tingimustel. See oli näide poliitilisest katastroofist, kus keegi, kes selle tekitas, ei võta selle eest poliitilist vastutust," leidis Toom.