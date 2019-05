Euroopa Rahvapartei juht: pärast EL-i valimisi hakkab masinavärk Londonis tööle

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kurtis kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, et Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise protsess on põhjendamatult venima jäänud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juba varem teatas Macron oma pressiesindaja kaudu, et Brexiti venimine on nii Prantsusmaale kui ka Euroopa Liidule tervikuna väga kahjulik ja sellega ei tohi leppida.

Euroopa Liidu konservatiive ühendava Euroopa Rahvapartei juht Joseph Daul ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nõustub Macroni seisukohaga täielikult, kuid otsuse Brexiti edasimineku kohta saavad langetada vaid britid ning Euroopa Liit sellesse sekkuda ei saa.

"Ma arvan, et see ongi demokraatia. Ainult demokraatlikult saab seda korraldada. Teisiti ei saa. Me ei saa neid lihtsalt pikalt saata. Seepeale hakkavad nad süüdistama, kui neil seal Inglismaal hiljem halvasti läheb, et Euroopa on süüdi, Euroopa pärast on kõik tuksis, eurooplased on selle taga. Ei! See ei tule kõne allagi. Aga nad peavad nüüd ütlema, mida nad tahavad. Ma arvan, et pärast Euroopa valimisi hakkab masinavärk Londonis tööle," rääkis Daul.