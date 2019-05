Tusk: võimalus, et Suurbritannia jääb EL-i liikmeks, on umbes 30 protsenti

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk avaldas arvamust, et võimalus, et Suurbritannia jääb siiski Euroopa Liidu liikmeks, on umbes 30 protsenti.

Tusk on veendunud, et teise referendumi puhul lükkaksid Suurbritannia valijad Brexiti tagasi, vahendas Politico.

"Tõeline debatt Brexiti teemal ei toimunud mitte referendumi kampaania ajal, vaid alles pärast rahvahääletust. Täna oleks tulemus tõenäoliselt erinev. Paradoksaalsel kombel äratas Brexit Suurbritannias üles Euroopa-meelse liikumise," rääkis ta ajalehele Gazeta Wyborcza antud intervjuus.

"Pärast 2016. aasta Briti referendumit mõtlesin ma, et kui me tunnistame, et teema on lõpetatud, siis on sellega asjaga ühel pool. Täna on aga võimalus, et Brexit jääb ära, minu arvates umbes 20-30 protsenti. Seda on päris palju," selgitas Tusk.

"Iga kuuga saab üha selgemaks, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust saab olema täiesti erinev Brexitist, mida omal ajal reklaamiti," nentis Tusk. "Ma ei näe põhjust kapituleerumiseks."

"Isegi kui me kordame, et referendum on rahva tahteavaldus ning et rahva tahet tuleb austada, siis, jah, seda tuleb austada," jätkas ta. "Kuid 2016. aasta referendum ei olnud esimene referendum Ühendkuningriigi Euroopa Liitu liikmesuse asjus. Esimene leidis aset 1975. aastal, kui britid kaks aastat pärast Euroopa Majandusühenduse liitumist, otsustasid selle liikmeks jääda."

"Kui 2016. aasta referendum suutis muuta 1975. aasta referendumit, siis miks ei võiks muutus toimuda veel kord? Miski pole pöördumatu kuni inimesed arvavad, et on," rõhutas Tusk.

2016. aasta Brexiti referendumil hääletas EL-ist lahkumise poolt 51,89 protsenti osalenutest. EL-i liikmeks jäämise poolt oli 48,11 protsenti valijatest. Valimisaktiivsus oli 72,21 protsenti.