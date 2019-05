Kohus ei rahuldanud AS-i Go Group avaldust Pärna pankroti väljakuulutamiseks. Go Groupi esindaja, vandeadvokaat Terje Eipre ütles BNS-ile, et ta vaidlustab maakohtu otsuse igaljuhul Tartu ringkonnakohtus.

Kohus leiab, et Pärna maksevõime hindamisel tuleb arvestada nende kohustustega, mille täitmise tähtaeg on saabunud ehk mis on võlaõigusseaduse mõttes on muutunud sissenõutavaks.

Füüsilise isiku pankroti saab välja kuulutada üksnes siis, kui tema vara ei kata tema kohustusi.

"Ajutine pankrotihaldur on märkinud oma aruandes, et Aivo Pärn on käesoleval hetkel maksejõuetu, kuivõrd ei ole (peale kohtulahendi jõustumist) poole aasta jooksul suutnud täita pankrotiavalduse aluseks olevat nõuet. Samas eksisteerivad Aivo Pärnal nõudeõigused seoses tema kinnistu ja osaluse müügiga, mistõttu ei ole tegemist alalise maksejõuetusega ning võlgnikul võib saadaolevate summade arvelt olla võimalik võlausaldaja nõue rahuldada," selgitas kohus.

Kohus leiab, et võlausaldaja esitatud nõue on ebaselge. "Kohus peab vajalikuks märkida, et nõude suurus menetluse ajal muutunud. Kohtule esitatud dokumendist ei nähtu, et täitmise tähtpäev oleks kokku lepitud. Üheselt ei ole selge, millal muutus nõue sissenõutavaks ja millal sellest tulenevalt hakkas nõue aeguma. Võlausaldaja on seisukohal, et nõue muutub sissenõutavaks siis, kui nemad nõuavad," nentis kohus.

Kohus viitas võlaõigusseadusele, mis ütleb, et kui kohustuse täitmise aega ei ole kindlaks määratud ja see ei tulene võlasuhte olemusest, peab võlgnik kohustuse täitma selle täitmiseks mõistlikult vajaliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist või muul alusel võlasuhte tekkimist, arvestades eelkõige kohustuse täitmise kohta, viisi ja olemust.

"Kohus on seisukohal, et seda mõistlikku aega ei saa küll pankrotimenetluses määrata ja selleks peaks olema eraldi kohtumenetlus. Enne täitmise aja määramist ei saa aga aegumise üle otsustada. Muude nõuete osas käesolevas Aivo Pärna pankrotimenetluses ei ole täpsemalt teada, millal need muutuvad sissenõutavaks. Ja selleks, et saaks tulevikus tekkivaid nõudeid arvestada, peaksid need väga tõenäoliselt muutuma lähemas tulevikus sissenõutavaks," nentis kohus.

Ettevõtjate Marcel Vichmanni ja Tiit Pruuli haldusfirma Go Group nõuab firma ühe asutaja Pärna pankrotti seoses võlaga.

Mullu juunis jõustus kohtuotsus, mille järgi tuleb Pärnal Go Groupile täita laenulepingutest tulenevaid kohustusi 400 105 euro ulatuses.

Go Groupi hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled 1. septembril 2008 laenulepingu, mille järgi sai Pärn kaks miljonit krooni laenu. Pärn ei tagastanud laenu lepingujärgseks tähtajaks 31. oktoobriks 2008.

Haldusfirma ja Pärn sõlmisid 27. oktoobril 2009 uue kokkuleppe, mille kohaselt kohustus Pärn tagastama Vichmanni ja Pruuli firmale laenu hiljemalt 31. juulil 2010, kuid ka seda kokkulepet ei täitnud ning ka järgmist kokkulepet, mille järgi tulnuks laen tagastada 31. detsembriks 2012.

Mullu detsembri lõpus rääkis Pärn Eesti Ekspressile, et tema hinnangul ei olnud reaalselt tegu tagastamisele kuuluva laenuga, vaid õigusabikulude katteks antud summaga, mida kokkulepete järgi tegelikkuses tagasi maksta ei tulnudki. Pärn väljendas sarnaseid seisukohti ka kohtus, mis tema tõlgendusega ei nõustunud.