USA president kaitses oma tariifipoliitikat Hiina suhtes

"Me oleme Hiinaga täpselt seal, kus me tahame olla," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

"Tuletage meelde, et nemad murdsid leppe meiega ja soovisid uuesti selle üle läbi rääkida. Me võtame Hiinalt tariifidega kümneid miljardeid dollareid," jätkas Trump.

Trumpi majandusnõunik Larry Kudlow oli varem päeval hoiatanud, et vastasseisust kannatavad mõlemad pooled.

USA tõstis ööl vastu reedet 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditolli 10 protsendilt 25 protsendile ja Trump andis seejärel korralduse tõsta ka nende umbes 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditolle, mis on seni puutumata jäänud.

Kudlow sõnul protsess jätkub ning imporditollid jäävad kehtima edu saavutamiseni läbirääkimistel.

Kudlow ütles telejaama Fox News saates, et Ühendriikide jaoks on kõnelustel igasugune endale juba võetud kohustustest taganemine vastuvõetamatu.

Majandusnõuniku arvates võivad Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping kohtuda juuni lõpus Jaapanis G20 tippkohtumise kõrvalt, et lahendada riikidevahelised erimeelsused kaubandusküsimustes.

"Trumpi ja Xi kohtumise šansid Jaapanis on ilmselt päris head", lausus Kudlow.

G20 tippkohtumine korraldatakse Jaapanis Osakas 28.-29. juunil.

Valge Maja majandusnõuniku sõnul peab USA muutma oma tootjatele ja töölistele soodsas suunas kaubandussuhteid Hiinaga, sest need on seni olnud "liigselt tasakaalust väljas".

Kudlow lisas, et kaubandussõjast Hiinaga Ühendriikide majandusele tekkiv kahju kujuneks prognoositust väiksemaks ja see on risk, "mida me peaksime võtma ja saame võtta".