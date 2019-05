Maailma kaks suuremat majandushiidu on kaubandussõjas tõsisemalt rinda pistnud viimasest suvest saati, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiina kaupade import on viimase kümne aasta jooksul peaaegu pidevalt kasvanud. Kümme aastat tagasi oli Hiina kaupade maht 339,6 miljardit dollarit, mullu aga juba 540,3 miljardit dollarit.

USA kaupade eksport rahalises mahus on aga ikkagi väike - kümme aastat tagasi 71,3 miljardit dollarit ja mullu 121 miljardit dollarit.

Kui vaadata läinud aasta kaubavahetuse bilanssi ehk impordi ja ekspordi vahet, siis see on 419,3 miljardit dollarit. Mõistagi võiks küsida, kui suur osa kaupadest on seotud kõrgtehnoloogiaga, kuid samas tuleb tunnistada, et paljud tuntud USA ettevõtted on toodangu viinud Hiinasse, mis omakorda mõjutab kaubandusbilanssi.

Swedbank'i peaökonomist Tõnu Mertsina leiab, et USA ja Hiina kaubanduskonflikt ohustab ka Eesti ekspordi väljavaadet Eesti peamiste kaubanduspartnerite kaudu. Eksport andis läinud aastal Eesti jooksevhindades SKT-sse hinnanguliselt kolmandiku.

Eri riikide esindajad on üksteise järel väljendanud muret pingete pärast maailmamajanduses.

"Ühendkuningriik on väga avatud majandus ja see tähendab, et saame kasu maailmamajanduse positiivsetest külgedest, aga meid mõjutavad ka negatiivsed küljed. Maailmamajanduse kasvuprognoosid on langenud viimase 12 kuu jooksul kasvavate pingete tõttu Hiina ja USA vahel. Lootsime kõik, et kõik märgid on positiivsed, kuna kokkulepe tuleb. Meie jaoks on see justkui hoop, et viimastel

päevadel on asjad võtnud negatiivse pöörde," rääkis Briti rahandusminister Philip Hammond.