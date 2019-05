Trump andis korralduse tõsta tariife pea kogu Hiina impordile

Olles kiitnud Twitteris kaks päeva Washingtonis väldanud kaubanduskõnelusi kui konstruktiivseid ja siiraid, otsustas Trump hoopis teoks teha oma varasema ähvarduse.

"President andis meile korralduse alustada protsessi tariifide tõstmiseks pea kogu ülejäänud impordile Hiinast, mille väärtus on umbes 300 miljardit dollarit," ütles oma avalduses USA kaubandusesindaja Robert Lightizer.

Vaid vähem kui 24 tundi varem oli Washington tõstnud tariife 10 protsendilt 25 protsendile 200 miljardi dollari väärtuses Hiina impordile.

Protsessi üksikasju täpsustakse ja kommenteeritakse esmaspäeval enne lõplikku otsust tariifide osas. Need jõustuvad siiski ilmselt mitte varem kui mõne kuu pärast.

Peking on lubanud vastata vajalike vastumeetmetega.

Varem reedel ütles Trump, et Ühendriikide ja Hiina kaks päeva kestnud läbirääkimised olid siirad ja konstruktiivsed ning arutelud jätkuvad.

Trump märkis, et ta "võib, aga võib ka mitte" tühistada Hiina kaupadele määratud tariifid sõltuvalt sellest, mis tulevaste kõneluste käigus juhtub.

Twitterisse postitatud optimistlikes säutsudes märkis Trump: "Suhted minu ja president Xi (Jinpingi) ja minu vahel püsivad tugevad."

Hiina asepeaminister Liu He lahkus reedel pärast kaks tundi kestnud hommikust arutelu USA ametnikega kaubanduskõnelustelt ning Ühendriigid teatasid, et seekordne kõnelustevoor on läbi. Hiina delegatsiooni juhtiv Liu surus kätt USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizeri ja rahandusministri Steven Mnuchiniga ning lehvitas enne minema sõitmist ajakirjanikele.

Mnuchini sõnul olid kõnelused konstruktiivsed.

Mullu kehtestasid maailma kahe suurima majandusega riiki kahepoolsele kaubandusele 360 miljardi dollari jagu tariife. Washington süüdistab Hiinat katses saavutada tööstuslik liidripositsioon ebaõiglaste kaubandustavade kaudu.