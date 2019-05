Trump: kaubanduskõnelused Hiinaga jätkuvad

USA president Donald Trump ütles reedel, et Ühendriikide ja Hiina kaks päeva kestnud läbirääkimised olid siirad ja konstruktiivsed ning arutelud jätkuvad.

Trump märkis, et ta "võib, aga võib ka mitte" tühistada Hiina kaupadele määratud tollimaksud sõltuvalt sellest, mis tulevaste kõneluste käigus juhtub.

Twitterisse postitatud optimistlikes säutsudes märkis Trump: "Suhted minu ja president Xi (Jinpingi) ja minu vahel püsivad tugevad."

Reedel jõustus USA otsus tõsta 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupade imporditoll 10 protsendilt 25 protsendile. Hiina kaubandusministeerium lubas võtta vastumeetmeid.

Alates läinud aastast on maailma kaks suurimat majandust kehtestanud tariifid 360 miljardi dollari väärtuses kahepoolsele kaubandusele. See on kahjustanud USA põllumajanduseksporti Hiinasse ja mõlema riigi töötlevat tööstust.

Hiina asepeaminister Liu He lahkus reedel pärast kaks tundi kestnud hommikust arutelu USA ametnikega kaubanduskõnelustelt ning Ühendriigid teatasid, et seekordne kõnelustevoor on läbi.

Hiina delegatsiooni juhtiv Liu surus kätt USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizeri ja rahandusministri Steven Mnuchiniga ning lehvitas enne minema sõitmist ajakirjanikele.

Mnuchini sõnul olid kõnelused konstruktiivsed.