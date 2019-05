Hiina ekspert: USA tollimaksud tulid Hiinale valel ajal

Hiina tähistab sel aastal rahvavabariigi 70. sünnipäeva. Samuti meenutati eelmisel nädalal riigis 20 aasta möödumist saatkonna pommitamisest Belgradis. Samal ajal tähistas Hiina ka 100 aasta möödumist 4. mai liikumisest. Leino ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et eelmise nädala sündmuste tõttu tuli USA presidendi Donald Trumpi otsus imporditollide kehtestamise kohta Hiina jaoks valel ajal.

"Meedia, eriti sotsiaalmeedia oli täis revolutsioonilisi artikleid, kus mälestati kõike, mis oli toimunud Serbias või mis oli toimunud 100 aastat tagasi ja kuidas maailm on neile liiga teinud. Praegu ka, siiamaani tegelikult Belgradis asuva Hiina saatkonna pommitamist ikkagi meenutatakse kui et NATO kiusab Hiinat. See väga hästi mahutub sinna narratiivi, mida tegelikult Hiina on kogu aeg loonud, et Lääs kiusab meid ja meie oleme ohvrid, me oleme kannatajad. Eelmine nädal oli just see n-ö kõrgaeg, kus meenutati kaht suurt sündmust ja samal ajal Trump ütles põhimõtteliselt, et nüüd me alandame teid veel," selgitas Leino.

"Arvan, et see oli see koht, kus Hiina liidrid tajusid ja mille pärast asepeaminister hakkas rääkima sellest, et me ei saa lubada selliseid lepinguid, mis on meie riigile kahjulikud või riivavad meie väärikust. Ma arvan, et selle tagapõhi ongi see, et Hiina räägib kogu aeg oopiumisõdadest, mis oli 19. sajandi keskel, et neile suruti peale ebaõiglased lepingud. Seda narratiivi hoitakse kogu aeg elus, sellest räägitakse pidevalt, öeldakse, et ajalugu ei tohi unustada," lisas ta.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas on üldse lootust, et USA ja Hiina jõuavad kaubandusleppes kokkuleppele, ütles Leino, et kui see on Xi Jinpingi otsustada, siis ilmselt ei jõuta.

"Tema ikkagi praegu kehastab rohkem sellise jõulise Hiina nägemust. Aga ma olen ise Hiina ärimeestega suhelnud, hiinlased, kes on Eestis käinud, ka läbi sotsiaalmeedia, kui olen hiinlastega suhelnud ja meediat jälginud, siis siit-sealt ikkagi tuleb selliseid noote, et mitte kõik ei ole rahul sellega, mis praegu Hiinas toimub, et pigem tahetakse ikkagi leida mingisugust kompromissi, aga mingil põhjusel Xi Jinping seda hetkel teha ei taha," lisas ta.

Leino sõnul väidetakse ka, et Xi ei ole rahul Hiina peamise läbirääkija võimekusega riigile hea head lepet välja rääkida.