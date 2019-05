Korb Keskerakonna reitingust: inimeste ootused olid enne valimisi teistsugused

Postimehe tellitud Kantar Emori uuringust selgub, et Keskerakonda toetas mais 15,3 protsenti vastanutest, Reformierakonda toetas 34 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 17 protsenti vastanutest. Keskerakond oli viimati nii madal vähemalt 12 aastat tagasi.

Korb kommenteeris erakonna reitingut ETV saates "Ringvaade". Saatejuht viitas analüütikute hinnangule, et reitingu langus on seotud Keskerakonna otsusega moodustada valitsus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaaga.

"Ma arvan, et siin on kindlasti põhjus ilmselge. Inimeste ootused olid selgelt teistsugused enne valimisi. Aga teha pole paraku midagi. Valimistulemused on sellised nagu nad on. "Kombinatsioone Keskerakonna jaoks valitsuse moodustamiseks ei olnud väga palju ja valida oli kahe alternatiivi vahel: kas loobuda sellest, mis oli enne seda kõik tehtud või moodustada selline valitsus nagu praegu, kus saame paremini valijate huve kaitsta," kommenteeris Korb.

"Tegelikult pole midagi erakorralist juhtunud peale selle, et koalitsioon sai kokku pandud. Me ei saanud mingi suure skandaaliga hakkama, me ei korraldanud mingit pööramatut asja Eesti riigi jaoks, me ei pööranud Eesti arengut 20 aastat tagasi. See on hetke emotsionaalne seisund, et toimub asi, mida inimesed väga ei oodanud. Inimesed võtsid ootepositsiooni ja mõtlevad, vaatavad, mida koalitsioon neile toob. Mina küll olen kindel, et kui nad saavad selgust, et midagi hullu nende jaoks ei juhtu ja Eesti elu areneb edasi, siis küll nad otsustavad, et see valik oli ainuõige," rääkis ta.

Korb tunnistas, et erakond peab oma valijatele rohkem selgitama, miks oli vaja moodustada just niisugune koalitsioon.

Tema hinnangul ei tasu reitingu langust üledramatiseerida ja lisas, et täpsemad toetusreitingud saabuvad paari nädala pärast Euroopa Parlamendi valimistega.