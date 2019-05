Euroopa Liit hoiatas kohtute sõltumatust ohustavat Rumeeniat

Euroopa Komisjon hoiatas Rumeeniat võimalike sanktsioonide eest, kui see jätkab kohtute sõltumatust ohustavaid reforme.

Euroopa Liidu täitevorgan, mille üks kohustusi on ka EL-i reeglitest kinnipidamise jälgimine, märkis, et Rumeenia valitsus ohustab kohtute sõltumatust ja õõnestab nende võitlust korruptsiooni vastu.

"Probleeme, mis me oleme tuvastanud, ja nende murede leevendamiseks edastatud soovitusi ei ole arvesse võetud," ütles komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans oma 10. mai kirjas Rumeenia võimudele.

Esmaspäeval uudisteagentuuri AFP käsutusse jõudnud kirjas märgitakse, et komisjon on viimase kuue kuu jooksul korduvalt ärgitanud Rumeeniat konstruktiivsele lähenemisele.

Timmermans hoiatas, et Komisjon ei kõhkle avama kiirelt menetlust, mis võib EL-i leppe kohaselt kaasa tuua trahvid ja teised sanktsioonid.

Ta räägib hiljuti sisse seatud "õigusriigi raamistikust", mis lubab blokil tegutseda liikmesriikides EL-i aluspõhimõtteid ähvardavate "süsteemsete riskide" vastu.

See annab võimaluse pidada dialoogi murede allikaks oleva liikmesriigiga ilma, et EL peaks rakendama alusleppe artiklit seitse, mis võib päädida liikmesriigilt blokis hääletusõiguse võtmist.

Timmermans siiski hoiatas: "Kui vajaminevaid parandusi peatselt ei tehta või kui negatiivseid samme astutakse veel..., siis alustab komisjon õigusriigi raamistiku viivitamata."

Euroopa Parlament ja Komisjon on käivitanud artikli seitse menetluse Poola ja Ungari vastu, kuid Varssavi ja Budapest võivad teineteise vastu käivad meetmed vetostada.

Rumeeniast rääkides ärgitas Timmermans võime hoiduma kriminaalseadustiku muutmisest kohtumenetluste vähendamise eesmärgil. Võib juhtuda, et siis võivad mitmed praegused süüalused karistusest pääseda.

Lisaks hoiatas ta ametivõimu kuritarvitamise või muu sellise kuriteo eest ette nähtud karistuse vähendamise eest. Timmermansi sõnul vähendaks see nende karistuste heidutavat mõju.

Ta oli ka vastu tõestuskohustuse suurendamisele selliselt, et edaspidi tuleb kohtule tõendada, et kuriteo toimepanemise kavatsus on "ilmselge igasuguse kahtluseta".

See päädiks rasketes kuritegudes karistamatusega, hoiatas ta.

Euroopa Komisjon hoiatas Rumeeniat ajal, mil viimane on EL-i eesistujariik.