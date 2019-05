Vladimir Putin alustas kohtumist Mike Pompeoga tänusõnadega eripokuröri Robert Muelleri aadressil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üldiselt viis ta läbi objektiivse uurimise ja kinnitas, et mingeid jälgi ega sobinguid Venemaa ja praeguse administratsiooni vahel ei ole. Meie arvasime algusest peale, et see on täielik jama. Ei olnud mingisugust meiepoolset sekkumist USA valimistesse," ütles Putin.

Sellistel teemadel nagu Iraan, Venezuela, Põhja-Korea, Ukraina ja globaalse julgeoleku küsimused teineteisele lähemale ei jõutud. Moskva loodab nüüd kahe presidendi isiklikule kohtumisele G20-l.

"Me oleme valmis igasugusteks kontaktideks. Me võime president Trumpiga püsti rääkida, võime ka istuda põhjalikuma vestluse jaoks. Kõik sõltub meie USA partneritest," sõnas Venemaa presidendi välispoliitiline nõunik Juri Ušakov.

Pressikonveretsil Sergei Lavroviga oli Mike Pompeo sõbralik ja seda isegi Venemaad kritiseerides.

"Ma kutsusin Venemaad üles pöörduma Ukraina uue presidendi poole ja näitama oma juhipositsiooni sammu astumisega ummikseisu purustamise suunas. Eriti tervitaksime eelmisel aastal Kretši väina lähedal kinni peetud Ukraina meeskonnaliikmete vabastamist," rääkis Pompeo.

Just Kertši väina intsidendi tõttu tühistas Trump eelmise aasta lõpus oma kohtumise Putiniga. Nüüd loodetakse Moskvas, et Ukraina küsimus ei ole enam takistuseks USA-Vene suhete paranemisele.

"Ma arvan, et Pompeo kutsus Venemaad üles pidama lugu uuest Ukraina võimust sellepärast, et ukrainlasi mitte solvata. Aga Ukraina pole USA-le tegelikult huvi pakkunud. Ta pakkus huvi ainult kui ärritaja," kommenteeris föderatsiooni nõukogu väliskomitee aseesimees Vladimir Džabarov.

USA-Vene suhete kiiresse paranemisse aga ei usuta.

"Mind pani tegelikult imestama, et seda kohtumist peetakse poliitiliseks eduks. Tegelikult tuleb seisukohti lähendada, see peab olema taoliste kohtumiste aluses," ütles poliitilise informatsiooni keskuse direktor Aleksei Muhhin.

G20 tippkohtumine toimub juuni lõpus Osaka linnas Jaapanis.