"Venemaa on edastanud informatsiooni, et nad on enamuse oma inimestest Venezuelast ära toonud," kirjutas Trump sotsiaalmeedias Suurbritannia visiidi ajal.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas varem päeval, et Venemaa on viimasel ajal asunud tooma Venezuelast ära oma sõjalisi nõustajaid.

Leht kirjutas viitega Vene kaitseministeeriumiga lähedalt seotud allikale, et Vene relvatööstuskontsern Rostehh, mis vastutab kohalike asjatundjate ettevalmistamise eest ning tarnitud Vene sõjatehnika ja relvade hooldamise eest, vähendas oma nõunike hulka tuhandelt mõnekümnele.

Vene relvatööstuskontsern Rostehh lükkas meedias levivad teated oma ekspertide Venezuelast äratoomisest tagasi.

"Meie esinduse suurus seal on muutumatu juba palju aastaid. Mis puudutab tehnilisi asjatundjaid, siis need saabuvad riiki perioodiliselt varem tarnitud tehnikat remontima. Neil päevil lõppesid näiteks ühe lennukipartii teenindamise tööd," öeldi Interfaxile esmaspäeval Rostehhi pressiosakonnast.

"The Wall Street Journali artiklis äratoodud arvud Venezuelas asuvate Rostehhi asjatundjate kohta on kümneid kordi tegelikkusest suuremad," rõhutas ettevõtte esindaja.

Kirjutises väidetakse, et Vene nõunike väljaviimine, mis on viimastel kuudel kiirenenud, on asja tundvate allikate väitel "seotud uute lepingute puudumisega ja sellega, et president Nicolás Maduro režiimil napib raha Rostehhi eelmistegi lepingute järgsete teenuste eest tasumiseks".

WSJ märkis, et Rostehhi alaliste ja ajutiste asjatundjate äraviimine "on tõsine löök Madurole", kes on sageli Vene ja Hiina toetust reklaaminud tõestusena, et need suurriigid on valmis osutama talle abi Venezuela kaitsmisel välise sekkumise eest.

Venemaa saatis märtsis Venezuelasse umbes 100 sõdurit tugevdama režiimi, mis võitleb alates jaanuari keskpaigast võimu pärast opositsioonijuht Juan Guaidó'ga, keda tunnustab riigi ajutise liidrina umbes 50 riiki, teiste seas Ühendriigid.