"Eriprokuröri büroo on osa justiitsministeeriumist ning vastavalt reeglitele on see seotud ministeeriumi poliitikaga," ütles Mueller kolmapäeval oma esimeses avalikus sõnavõtus kahe aasta jooksul.

"Presidendi süüdistamine kuriteos ei olnud seetõttu variant, mida me võinuks kaaluda," lausus endine Föderaalse Juurdlusbüroo direktor.

Samas kordas Mueller, et tema raport Venemaa sekkumisest 2016. aasta valimistesse ei andnud presidendile õigust.

"Kui meil olnuks kindlus, et president selgelt ei pannud toime kuritegu, oleksime seda ka öelnud," lausus Mueller. "Kuid me ei võtnud seisukohta, kas president kuriteo sooritas."

Trump kommenteeris Muelleri avaldust sõnadega, et see ei sisaldanud midagi uut ning asi on lõpetatud.

"Muelleri raport ei muuda midagi. Tõendeid oli ebapiisavalt ja seetõttu meie riigis on isik süütu," kirjutas Trump Twitteris mõni hetk pärast eriprokuröri esinemist.

"Asi on lõpetatud. Tänan."

Meedia väiteil kaalus Mueller süüdistuse esitamist

Värskes raamatus väidetakse, et USA eriprokurör Rober Mueller valmistus president Donald Trumpi süüdistamiseks õigusemõistmise takistamises, edastas kolmapäeval ajaleht Guardian.

Michael Wolffi uue raamatu kohaselt valmistus Mueller kolmeosalise süüdistuse esitamist Trumpi vastu, kuid otsustas siis sellest loobuda. Muelleri esindaja on raamatus esitatud väited juba tagasi lükanud.

Raamat pealkirjaga "Piiramine: Trump tule all" ("Siege: Trump Under Fire") ilmub alles järgmisel nädalal, kuid Guardian sai teose ja sellega seotud materjalidega tutvuda.

Wolff väidab raamatu sissejuhatuses, et tema info põhineb dokumentidel, mille ta sai eriprokuröri kantseleid tundvalt allikalt.

Muelleri esindaja kinnitusel pole mingeid taolisi dokumente olemas. Guardian kirjutas sellest hoolimata, et väljaande ajakirjanikud on näinud dokumente, millele Wolffi väited tuginevad.

Eriprokurör uuris Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse, Trumpi kampaaniameeskonna ja Vene valitsuse võimalikku kokkumängu ja seda, kas Trump on rikkunud õigusemõistmist takistades seadust.

Mueller jõudis 22 kuud kestnud uurimisega lõpuni märtsis ning justiitsminister William Barr andis lõppraportit avalikkusele kokku võttes mõista, et Mueller kokkumängu ei leidnud.

Mueller ise on öelnud, et Barri neljaleheküljeline kokkuvõte raportist moonutas juurdluse järelduste iseloomu ja sisu, külvates avalikkuses segadust.

Mueller ei võta aprillis kärbitud kujul avaldatud 448-leheküljelises uurimisraportis seisukohta, kas Trump takistas õigusemõistmist, kuid toob välja kümme episoodi, kuidas Trump üritas korduvalt Venemaa sekkumist 2016. aasta valimistesse uurinud juurdlust enda kontrolli alla saada ning Muellerit ametist välja puksida.