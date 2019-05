"Alles 1996. aastal hakkasime Eesti riigile makse maksma, sinnamaani kauplesime makse maksmata," ütles Maalehele Viljandi ärimees Tuula, kes tõenäoliselt esimese siinse ärimehena tagantjärele avalikult tunnistab, et oli osaline suures ulatuses maksudest kõrvalehoidmises.

"See oli suure kontserni Kesko tütarfirma Anttila OY, kes pettis Eesti riiki. Võin seda täna öelda ilma, et läheksin kinni."

Tuula jutu järgi tehti toona dokumendid kontserni tütarfirma Anttila OY-ga nii, et Anttila OY vormistas eksportkauba Soome tollist välja ja võttis Soome riigilt käibemaksu tagasi, misjärel Tuulale kuuluv ja Anttila OY osalusega Anttila AS võttis Eestis kauba vastu eraisikute pakkidena, ütles, et see ei ole tema kaup ning vahendas siis Anttila OY raha eraklientidelt Anttila OY-le. "Eesti riik vaatas nagu töll pealt ja Eesti riigile laekus makse null."

Kui palju igal aastal Eesti riigile makse tasumata jäi, teab Tuula praegu üsna täpselt, sest tal on kõik tollased käibed arhiividokumentides talletatud. Pärast käibe maksustamist Eestis viidi tulu ikkagi läbi kauba hankehindade reguleerimise Soome, et mitte maksta Eestis tulumaksu.

Soome kontserni Kesko jurist Mika Majoinen teatas Maalehele, et Kesko ei ole teadlik Tauno Tuula kirjeldatud Anttila OY tegevusest 1990. aastate algul, kuna Kesko sai Anttila OY omanikuks alles 1996. aastal Tuko tehingu (Tuko ehk Tukoukuppojen OY oli Soome jaekaubandusettevõte – toim.) tulemusel, ja Kesko sai Tuko OY tütarfirma Anttila OY aktsiate omandamise õigused alles pärast Euroopa Liidu komisjoni heakskiitu 1997. aastal.

Tuula kinnitusel toimib nüüdses internetiäris sarnane skeem, kui kolmandates riikides tegutsevate veebikaubamajade tõttu ulatuvad riigil saamata jäävad maksusummad tema hinnangul isegi 700 miljonini aastas.

ERR.ee kirjutas eelmisel nädalal, et Eesti riik jääb aastas ilma hinnanguliselt mitmesajast miljonist eurost maksurahast, kuna Hiina veebipoed märgivad siia saadetud kauba saatelehele reaalsest hinnast märksa väiksema summa või vormistavad selle üldse kingitusena. E-kaubandusega tegelevad ettevõtted peavad seda suureks probleemiks, rahandusministeerium aga loodab leevendust 2021. aastal Euroopa Liidus jõustuvatest käibemaksumuudatustest.