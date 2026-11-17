Ekspordipiirangutega riikide nimekirja lisatakse Malaisia, Tai, Indoneesia, Singapur ja Brasiilia. Nendesse riikidesse kiipide tarnimiseks peavad ettevõtted taotlema USA kaubandusministeeriumilt eriluba. Teatud USA tehnoloogiaettevõtetele võidakse siiski teha erandeid, vahendas The Wall Street Journal.

USA soovib nii takistada Hiina ettevõtetel saamast ligipääsu kolmandates riikides asuvate andmekeskuste arvutusvõimsusele.

Hiljuti lahvatas USA-s ulatuslik kiibiskandaal, kiibifirma Nvidia pikaaegse juhi Jensen Huangi abieluväline suhe võimaliku Hiina luurajaga maksis talle ameti ja tekitas kogu maailmas arutelu tehnoloogiafirmade julgeolekumõju üle.

Rahandusminister Scott Bessent ja välisminister Marco Rubio nõuavad nüüd rangemaid ekspordipiiranguid ning süüdistavad kaubandusministeeriumi liiga aeglases tegutsemises. Ka viimase määruse kirjutasid valmis rahandusministeerium ja Valge Maja riikliku julgeoleku nõukogu (Rubio on ka riikliku julgeoleku nõunik – toim), mitte tavapäraselt selle eest vastutav kaubandusministeeriumi ekspordikontrolli amet.

"On ennekuulmatu, et kaubandusministeeriumi määruse koostavad riikliku julgeoleku nõukogu ja rahandusministeerium," ütles tehnoloogia- ja julgeolekupoliitika ekspert Chris McGuire.

Uute piirangute üks peamisi sihtmärke on ettevõte Megaspeed, mis kasutas Nvidia kiipe Kagu-Aasias andmekeskuste rajamiseks. Firmaga on seotud Alice Huang, kellel oli abieluväline suhe Nvidia juhi Jensen Huangiga.