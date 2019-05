Maanteeamet kavatseb kauaoodatud Väo liiklussõlme ümberehitamisega alustada kas käesoleva aasta lõpus või 2020. aasta alguses. Ameti hinnangul on tegu tähtsaima liiklussõlmega Eestis ning uus ristmik kavatsetakse valmis ehitada 2021. aasta lõpuks.

Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk ütles ERR-ile, et Väo liiklussõlme ehitushanget ei ole veel välja kuulutatud. "Ehitustöödega on plaanis alustada ajavahemikul selle (2019. – toim.) aasta lõpp-järgmise aasta algus. Projekti lõpptähtaeg on hetkeseisuga 2021 lõpp," lausus ta.

Esialgse projektiga võrreldes on Tüki sõnul mõned asjad väheke muutunud.

"Projektiga rajatakse mitmetasandiline liiklussõlm, kus Peterburi tee suund tõuseb Tallinna-Narva suunal üle maapinnal asetseva ringristmiku. Rahu tee ja Tallinna ringtee suund ning pöörded on lahendatud maapinna tasandil asetseva ringristmikuga," selgitas Tükk.

Tallinna ringteelt tulles saab tulevikus Peterburi teele Narva suunda pöörata süvendisse rajatud parempöörderajalt. Narva poolt Rahu teele ning Tallinna poolt tulles Peterburi teelt Tallinna ringteele pööramiseks on parempöörderada.

Praegune Väo liiklussõlm on maanteeameti hinnangul täielikult amortiseerunud ja liiklusohtlik. Näiteks hukkus perioodil 2002–2010 liiklusõnnetustes liiklussõlme piirkonnas viis ja sai vigastada 42 inimest. Valdavalt toimuvad liiklussõlme piirkonnas liiklusõnnetused jalakäijatega, kuna seal puuduvad ohutud teerajatise ületuskohad ning jalgteed ja jalgrattateed.

Janar Tükk kinnitas, et uue liiklussõlmega saavad ohutu liiklemisvõimaluse ka kergliiklejad. "Ristmiku igasse külge on projekteeritud ka jalgratta- ja jalgtee ning neli jalgtee tunnelit," ütles ta.

Liikussõlme rajatakse teede eritasandilised ristumised, väljaarvatud Väo tee fooriristmikul. Lisaks ehitatakse neli maantee viadukti, rajatakse müratõkkeseinad, bussipeatused, veo-, matka- ja sõiduautode parklad ning parklate ja perspektiivse tankla juurdepääsutee.

Ka Rahu tee saab radu juurde

Peterburi maantee ning nüüdseks ka Tallinna ringtee on vähemalt 2+2 rajaga. Ainuke suurem tee Väo liiklussõlme piirkonnas, mis on siiani 1+1 rajaga, on Peterburi maanteed ja Laagna teed ehk nn Lasnamäe kanalit ühendav Rahu tee. Tüki kinnitusel ehitatakse koos Väo sõlme ehitusega ka Rahu tee 2+2 rajaga teeks.

Teine küsimus on Peterburi tee Tallinna kesklinna poole suunduva lõiguga, mida katab igivana asfaltbetoon. Maanteeameti projekti järgi pannakse uus asfaltkate Peterburi teel kuni Peterburi tee 111 juures asuva sissepöördeni. Ülejäänud Tallinna territooriumile jääva Peterburi tee uue katte alla panemine on Tüki sõnul juba Tallinna kommunaalameti rida.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik aga ütles ERR-ile, et kuivõrd see lõik kuulub TEN-T võrku ehk üle-euroopalisse teedevõrgustikku, siis tegi kommunaalamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku ka Peterburi maantee Tallinna piirides asuv lõik riigi raha eest korda teha.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ei ole ERR-il veel õnnestunud saada vastust, kas teelõigu remont on kavas või mitte.

Väo liiklussõlme ümberehitamine läheb maksma ligi 20 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85%.

Väo ristmiku ehituse alustamist on muuhulgas takistanud maavaidlused. Maanteeamet alustas Väo liiklussõlme projekti ettevalmistusega 2003. aastal. Liiklussõlme eelprojekt valmis 2005, mille järel alustas maanteeamet liiklussõlme rajamiseks vajalike maade omandamisega. Omandati kõik vajalikud kinnistud, välja arvatud AS-i Aqua Marina omandis olev Peterburi tee 104 kinnistu.

Probleem seisnes selles, et 1997. aastal kehtestatud detailplaneeringus oli liiklussõlme keskele Peterburi teele kavandatud tankla. Tankla asukoht sõlme keskel oleks maanteeameti hinnangul põhjustanud liiklusohutuse probleeme, kinnistu omanik AS Aqua Marina keeldus aga kinnistu võõrandamisest. Liiklussõlme uus detailplaneering kehtestati 2017. aastal.

Väo sõlme maaprobleem lahendati lõpuks maadevahetusega, kus ettevõttele kuuluv Peterburi tee 104 kinnistu võõrandati vahetamise teel riigi kinnistutega Väo sõlme ja Pirita jõe vahelisel alal ning Rae vallas Peetri külas Tartu maanteel. Valitsus kiitis maadevahetuse heaks mullu augustis.

Väo liiklussõlm on tähtsaim liiklussõlm Eestis, mida läbib suurem osa rahvusvahelistest ja riigisisestest maantee kaubavedudest. See liiklussõlm ühendab omavahel Tallinna, Muuga ja Paldiski sadamat ning rahvusvahelisi maanteid ja piiripunkte ning on üks suurema liiklussagedusega ristmikke.

Väo liiklussõlme iseloomustab suur raskeliikluse osakaal, hinnanguliselt läbib sõlme üle 1700 auto ööpäevas.

Maanteeameti prognoosi järgi kasvab Väo liiklussõlme liikluskoormus Narva suunal 2035. aastaks 48 000 autoni ööpäevas, Tallinna ringteel 18 000 autoni ööpäevas ning Rahu teel 26 000 autoni ööpäevas. Väo liiklussõlme liiklus on juba praegu tipptundidel üle koormatud.