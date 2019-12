Väo liiklussõlm valmib 2021. aasta lõpuks

Maanteeamet kuulutas esmaspäeval välja liiklussõlme ehitushanke. Ristmiku eeldatav ehitusmaksumus on 20 miljonit eurot, millest 85 protsenti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Narva maantee, Tallinna ringtee ja Laagna tee pikenduse Rahu tee ristumispunktiks olev Väo sõlm on maanteeameti hinnangul on tegu tähtsaima liiklussõlmega Eestis, mis lisaks kehvale tehnilisele olukorrale on läbilaskevõime ammendanud.

Tegemist on ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000, teatas maanteeamet.

Pikalt plaanitud ristmiku ümberehitus algab järgmise aasta aprillis ning kestab umbes poolteist aastat. Valmis peab sõlm olema 2021. aasta lõpuks.

Maanteeamet ehitab välja ristmikuala, kus Tallinna–Narva maantee viiakse üle ringristmiku. Lisaks mõjutab ehitus Tallinna ringteed 600 m ja Rahu teed 800 m ulatuses.

Projektiga rajatakse mitmetasandiline liiklussõlm, kus Peterburi tee suund tõuseb Tallinna-Narva suunal üle maapinnal asetseva ringristmiku. Rahu tee ja Tallinna ringtee suund ning pöörded on lahendatud maapinna tasandil asetseva ringristmikuga, selgitas ERR-ile mais maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk. Ringteelt tulles saab tulevikus Peterburi teele Narva suunda pöörata süvendisse rajatud parempöörderajalt. Narva poolt Rahu teele ning Tallinna poolt tulles Peterburi teelt Tallinna ringteele pööramiseks on parempöörderada.

Ehituse ajal lammutatakse Rahu tee alguses olev trammidepoo hoone.

Lisaks neljarajaliste teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid ning veo- ja matkaautode parkla. Kergliiklusteede ristumised sõiduteega on projekteeritud eritasandilisteks.

Tallinna–Narva maantee ja Tallinna ringtee Pirita jõe poolsesse äärde tuleb nutikas veoautode parkla. Sinna paigaldatavad infotablood annavad juhtidele infot näiteks sadamasse jõudmiseks vajamineva aja kohta, et sõitu saaks alustada õigeaegselt, mis maanteeameti hinnangul vähendab ummikuid sadama piirkonnas.

Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid, infotablood jne.

Liiklussõlme projekteerija on K-Projekt AS.

Väo liiklussõlm on tähtsaim liiklussõlm Eestis, mida läbib suurem osa rahvusvahelistest ja riigisisestest maantee kaubavedudest. See liiklussõlm ühendab omavahel Tallinna, Muuga ja Paldiski sadamat ning rahvusvahelisi maanteid ja piiripunkte ning on üks suurema liiklussagedusega ristmikke.

Samas ei rekonstrueerita samaaegselt Väo sõlmega samuti kohutavas seisus olevat Peterburi teed. Linn ja riik vaidlevad endiselt, kes peaks tee remonti rahastama. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles tänavu oktoobris, et linnal endal sellist raha pole, et Peterburi teed korda teha.

"Tegu on väga suure investeeringuga ja praegu me ei leidnud võimalust seda investeeringut ette näha. Meil on jätkuvalt lootus – selle lootuse aeg on päris pikk ja ajalugu ka päris pikk –, et kuivõrd tegu on sellise trassiga, mis pole ainult linna prioriteet, vaid ka riigi prioriteet, et tuleb ka riigi rahastus," ütles Kõlvart.

Vaata videot, kuidas uus liiklussõlm hakkab välja nägema: