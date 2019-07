Eamets: teedeehituseks laenuvõtmine vajab ettevalmistusi juba nüüd

Eamets kirjutab Postimehes ilmunud arvamusartiklis, et laenuraha ei tohiks võtta jooksvate püsikulude katteks, nagu näiteks pensionite või teadlaste palkade tõstmiseks, sest see oleks surnud ring, kus tuleks kogu aeg laenu juurde võtta, mis paneb riiki end lõpuks lõhki laenama.

Samas aga on mõistlik võtta laenu ühekordsete pikaajaliste investeeringute jaoks, nagu näiteks põhimaanteede väljaehitamine neljarajalisteks.

Tallinna-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamise plaanid on praegu tehtud Mäoni, sealt edasi on aga tühi maa.

"Täna kindlasti ei ole mõtet võtta teedeehituseks laenu, sest täna ei saa neid veel ehitama hakata. Turg on ülekuumenenud, ehitusfirmad on ülekoormatud. Aga me peame olema valmis, et laenu kolme-nelja aasta pärast võtta," ütles Eamets ERR-ile.

Eametsa sõnul võtabki projekteerimine umbes nii kaua aega, mistõttu oleks ülim aeg sellega algust teha. Kui projekteerimisega veel paar aastat viivitada, ei ole majanduslanguse ajal laenuga midagi teha.

"Selle asja ettevalmistamine tuleb ette võtta. Seal on nii palju paberitööd vaja teha, mis raha ei võta," lisas Eamets.