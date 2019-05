Ligipääsetavuse päeva peetakse selleks, et kõik mõistaks, et erivajadustega inimesed tahavad tööl või kontserdil käia nagu kõik teised, kuid neil tuleb ületada ridamisi takistusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juhtkoer Ebony aitab oma perenaisel Christelil leida kõik need kohad, kuhu tal on vaja minna

"Ma kandideerisin ühte riigiametisse ja see oli juhtkoertega seotud amet. Mulle öeldi, et ma olen liigselt seotud selle alaga, et ma ei saa sinna kahjuks tööle minna," ütles MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits.

Ta kasutab juhtkoera iga päev, sest Ebony annab talle enesekindluse ning liikumisvabaduse. Töötamisvõimaluse lõi ta endale koos kaaslastega ise. Arvutiga töötamisel aitab teda ekraanilugemisprogramm, mis loeb ainult teksti, kuid mitte pilte.

"Kahjuks ka näiteks Eesti digidoc programm ei tööta ekraanilugemisprogrammidega," tõdes Sogenbits.

Ligipääs ei tähenda ainult liikumist, vaid nägemis- ja kuulmispuudega inimestele ka ligipääsu teabele.

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liige Kristi Kallaste näitas implantaati, mis muudab kurdid kas vaegkuuljaks või peaaegu kuuljaks. Sellest osa jääb kõrva taha, osa opereeritakse kõrva sisse.

"Minul endal on ka implantaat. Mul on juba 19 aastat implantaat," rääkis Kallaste.

Tema sõnul on kirjutatud infot vähe ja parajaks takistuseks on fonolukud, sest tänavamüras on nende kaudu öeldut raske kuulda.