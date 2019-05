USA president lubas immigratsioonisüsteemi teha maailma parimaks

"Meie plaan on teha USA immigratsioonisüsteem meie riigi uhkuseks ja kogu kaasaegse maailma kadedusobjektiks," ütles Trump Valges Majas.

Plaani keskseks osaks on võitlus ebaseaduslike sisserändajate vastu ja samas oskustööliste igakülgne abistamine riiki saabumisel.

"Kõige suurem muutus, mida me ette paneme on haritud oskustööliste sisserände hüppeline suurendamine ehk praeguse 12 protsendi asemel 57 protsenti ja me loodame selle tõsta veelgi kõrgemale," seletas president.

"Taotlejad peavad selgeks õppima inglise keele ning teadma peamisi fakte USA ajaloo ja ühiskonna kohta," ütles Trump.

Trumpi väimehe Jared Kushneri arendatud reformidel pole kongressis siiski eriti lootust heakskiidu saamiseks. Vabariiklastele see ei kõlba, sest sellega ei vähendata sisserändajate arvu ja demokraadid ei kiida seda samuti heaks, sest see ei seadusta lapsena ebaseaduslikult riiki saabunud isikute staatust.