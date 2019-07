Trump kinnitas haarangut immigrantide väljasaatmiseks

USA president Donald Trump kinnitas reedel, et USA immigratsiooniamet ICE alustab nädalavahetusel suurhaarangut sisserännanute väljasaatmiseks.

"Nad (migrandid) tulid ebaseaduslikult," ütles ta ajakirjanikele Valges Majas. "Nad (migratsiooniametnikud) võtavad need inimesed kinni ja nad saadavad nad tagasi oma riiki."

ICE peaks pühapäeval alustama haarangut immigrantide vastu ja ametnike sõnul on väljasaatmismäärus saadud miljoni inimese jaoks.

USA presidendi sõnul keskenduvad immigratsiooniametnikud kohtulikult süüdimõistetud isikute väljasaatmisele, kuid ka teistele.

"See algab pühapäeval," ütles Trump.

"Või nad viivad kurjategijad minema, panevad nad vangi või panevad nad vangi riikides, kust nad tulid," sõnas ta.

Lisaks keskendutakse "inimestele, kes tulid meie riiki mitte läbi protsessi, kes lihtsalt astusid üle joone, nad peavad lahkuma", ütles Trump.

ICE-i haarangud viiakse läbi tõenäoliselt kümnes suurlinnas, kus otsitakse inimesi, kelle suhtes kohtud on juba määranud väljasaatmiskorralduse, teatas USA meedia.

Potentsiaalselt puudutab see perekondi, kes on elanud USA-s mitmeid aastaid, kellel on USA-s sündinud lapsed.

Kokku elab USA-s umbes 10,5 miljonit Ühendriikide kodakondsuseta inimest. Kaks kolmandikku neist on elanud riigis üle 10 aasta, teatas mõttekoda Pew Research Center.

USA kodakondsus- ja immigratsioonitalituse (USCIS) direktori kohusetäitja Ken Cuccinelli ütles kolmapäeval, et ICE-il on küll määrused umbes miljoni inimese kohta, kuid ametkonnal pole piisavalt jõudu, et nii paljusid taga ajada.