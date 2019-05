Rohelised kutsuvad Vabaerakonda koostöö-konsultatsioonidele

Roheliste erakond ütles pressiteate vahendusel, et Eesti vajab rohkem tahet ühiselt tegutseda inimeste heaolu ja turvatunde kasvatamisel ning kliimakriisi ärahoidmisel. "Oleks ääretult kahju, kui paljud Vabaerakonna seni tehtud mõistlikud ja lahendustele suunatud ettepanekud unustusse vajuks. Seepärast kutsuvad Rohelised Vabaerakonna liikmeid alustama ametlikke koostöö-konsultatsioone."

"Oleme seisukohal, et rahvale võimu tagasisaamiseks ja võitluseks betoonerakondade lühinägeliku poliitikaga, mis kogu riigi majandust ja inimeste hakkamasaamist ohustab, peame ühiste väärtuste nimel jõudusid konsolideerima," ütles volikogu esimees Aleksander Laane.

Roheliste esimees Züleyxa Izmailova ütles, et Eestis ja kogu maailmas on praegu väga keerulised ajad ning inimkond seisab oluliste valikute lävel.

"Me saame vähendada inimtekkeliste kliimamuutustega kaasnevaid tagajärgi, mis meilt ja meie lastelt elamisväärset tulevikku röövivad. Seda saab teha heaolu säilitades ja kasvatades. Suurte muutuste elluviimiseks on vaja koostööd, sest sarnaseid väärtusi oluliseks pidavate gruppide killustamine ja vastandumine toimib kontraproduktiivselt ning jõudu saavad juurde need, kes vaid isiklikust hetkekasust huvituvad on," ütles Izmailova.