Türi lillelaat pöörab varasemast enam tähelepanu istikute ja aiakauba müügile

Türi lillelaat kuulutati avatuks puhkpillihelide saatel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on 3,5 kilomeetrit kauplejaid, meil on palju rohkem taimemüüjaid, meil on ilus ilm tellitud, meil on umbes 700 kauplejat," rääkis Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi.

Korraldajate kinnitusel on laadal pakutava valik piisav ka kõige nõudlikuma aiandusgurmaani jaoks.

"Kõige enam ostetakse murelipuid ja sammasõunapuid, neid nn miniõunapuid, mis kasvavad 2,5 meetrit kõrgeks. On hästi palju erinevaid sorte - nii suve, sügis kui talve omasid. Kuna linnaaiad on väga väikesed ja need võtavad vähe ruumi, siis rahvas istutab neid lausa hekina," kirjeldas Hillar Nassar Päidre puukoolist.

taimemüüja Tartumaalt tulnud taimemüüja Kairi Kliimandi sõnul on pole hinnad lillelaadal juba aastaid tõusnud.

Türi Lillelaat ootab külastajaid pühapäeva pärastlõunani.