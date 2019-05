Ungari Euroopa asjade minister Szabolcs Takacs märkis Lennart Meri konverentsil, et Ungari peamine eesmärk on muuta Euroopa Liidu ja Komisjoni rändepoliitikat ning vahetada välja EL-i institutsioonide tippametnikud.

Ministri sõnul on täiesti legitiimne osa riikide vaade, mille järgi tuleb rännet toetada. Küll aga peaks Ungaril ning riikidel, mis sarnaselt mõtlema, olema legitiimne koht laua ääres.

Ränne peaks tema sõnul olema riikide suveräänne otsus.

Ungari soovib ministri sõnul, et riik tahab välja vahetada EL-i institutsioonid tippametnikud inimeste vastu, kes ei ole immigratsiooni toetajad.

"Nädala aja pärast toimuvad Euroopa Parlamendi valimised annavad Euroopa inimestele võimalusi enda vaateid väljendada," märkis Takács. "Vaatame, milliseks poliitiline kaart kujuneb."

Takas: tahame säilitada Euroopa judeokristlikku identiteeti

Takacs rääkis veel, et Ungari tahab säilitada Euroopa judeokristlikku identiteeti.

"Ungaris ei tee me (võimupartei Fidesz - toim) koostööd äärmusparempoolsetega," ütles Takacs ning märkis, et äärmusparempoolsed jõud on need, kes levitavad juudivastaseid vandenõusid. Sama teevad tema sõnul ka liberaalid ja sotsialistid.

"Antisemitism on probleem kõikjal Euroopas," rääkis ta ning märkis, et murettekitav on selle seotus radikaalse islamiga. "Meil on probleem Euroopa judeokristliku identiteedi kaotamisega. Me tahame seda säilitada."

Euroopa Rahvapartei on Takace sõnul triivinud liiga vasakule

Takacs märkis veel, et Fidesz pole liikunud eemale Euroopa Rahvaparteist (EPP), vaid EPP ise on EPP-st eemale triivinud ning liikunud liialt vasakule.

"Me tahaksime jääda EPP-sse, aga EPP ise peaks EPP-sse jääma," rääkis minister. Tema sõnul saab Fidesz hädavaevu nõustuda positsioonidega, mille rahvapartei on viimaste aastate jooksul liikunud.

Ta tõi näiteks Euroopa ühise maksupoliitika ning niinimetatud esikandidaatide (Spitzenkandidaten) valimissüsteemi, mille vastu on Ungari olnud juba aastaid, ent mille poolt on olnud EPP. "See annab liiga palju võimu Euroopa Parlamendile ja see on ebademokraatlik," rääkis Takacs.

Ungari ministri sõnul on probleem ka hüsteeria, mis tekib siis, kui riik ei jälgi "peavoolu Brüsseli mulli". Samuti kritiseeris ta sõna "populism" kasutamist negatiivses tähenduses. "Kui vaadata juuri, siis "demos" kreeka keeles ja "populus" ladina keeles tähendavad mõlemad "rahvast", ütles Takács.

Tema sõnul on suur probleem, et Euroopas on poliitiline eliit liikunud eemale rahvast ning tegeleda tuleks selle põhjustega.