Eesti saatis EL-i siseministrite rände-teemalisele kohtumisele suursaadiku

"Eestit esindavad kohtumisel Eesti suursaadik Prantsusmaal Alar Streimann, siseministeeriumi erialadiplomaat Eesti alalise esinduse EL-i juures Merili Soosalu ja siseministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna nõunik Helena Pall," ütles siseministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval ERR-ile.

Euroopa Liidu riikide siseministrid kogunevad esmaspäeval Pariisi, et arutada võimalusi rände osas valitsevate erimeelsuste ületamiseks ning leida ajutine lahendus Itaalia sadamates põgenikelaevadega saabunud asüülitaotlejate ümberpaigutamiseks. Samas ei osale kohtumisel ka Itaalia asepeaminister ja siseminister Matteo Salvini, kirjutas esmaspäeval väljaanne Euobserver.com

"Pariisi kohtumine on kokku kutsutud Prantsusmaa initsiatiivil. Eri riikide esindajad ja rahvusvahelised organisatsioonid arutavad kohtumisel Euroopa Liidu võimalikke samme, et tulevikus Vahemere rändevoogusid paremini hallata. Lisaks soovib Prantsusmaa luua selgust selles, kuidas peaks käituma ad hoc korrasVahemerelt päästetud põgenikega. Siseministeeriumi hinnangul on liikmesriikide seisukohad olnud väga polariseerunud, mistõttu konkreetsete lahendusteni ei pruugita jõuda," ütles ministeeriumi pressiesindaja Jürgen Klemm ERR-ile.

"Eesti on valmis rändesurve all olevaid riike abistama ekspertide lähetamise ja tehnikaga panustamisega ning koostöös Euroopa Liidu riikidega osalema inimsmugeldajate võrgustike vastases võitluses. Põgenike kohustuslikku ümberpaigutamist Eesti ei poolda," lisas Klemm.

Kui siseminister Mart Helme eelmisel nädalal Helsingis EL-i siseministrite mitteametlikul kohtumisel käis, edastas ministeerium, et Helme sõnul on rändepoliitikas Eesti seisukohalt oluline hoida rändevood kontrolli all.

"Esmatähtis on ebaseadusliku rände ennetamine ja ebaseaduslikult riigis viibivate inimeste kiire ja tõhus tagasisaatmine. Eesti on valmis kaasa rääkima võimaliku abi osutamisele rände lähteriikidele, kuid rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste vastuvõtmine peab jääma vabatahtlikuks," ütles siseminister. Sel põhjusel ei osalenud Helme ka (eelmise nädala) kolmapäeva õhtuks Saksamaa ja Prantsusmaa initsiatiivil kokku kutsutud õhtusöögil, mille eesmärgiks oli leida lahendus oktoobri lõpuni Kesk-Vahemere rändetee kaudu Euroopa Liitu saabuvate ebaseaduslike sisserändajate ümberpaigutamisele.