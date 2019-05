Ajakirja The Economist Berliini büroo juht Tom Nuttall ütles Lennart Meri konverentsil, et europarlamendi valimiste suur küsimus pole mitte populism või rahvuslus, vaid killustumine.

Nuttall märkis, et tulevasel komisjonil on raske saada parlamendis enamust, kuna saadikud on tugevalt killustunud.

Samas ei näe Nuttall suurt ohtu Euroopa Parlamendile, kus ühendusevastased jõud ei suuda enamust moodustada ning on samuti killustunud. Küll aga väljendas ajakirjanik muret Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu pärast.

Nuttalli hinnangul tuleb skeptiline olla ka selle osas, et niinimetatud populistlik internatsionaal suudab ühisrinde moodustada. "Üks põhjuseid on Venemaa küsimus, ent olulisi erimeelsusi on ka muudes poliitikaküsimustes."

Lähenevate eurovalimiste põhiküsimusel on tema sõnul palju vastuolusid: vasak versus parem, avatud versus suletud. Samas on olulisel kohal ka vastuolu status quo vastu ja poolt.

"Saksamaa on vägagi status quo jõud. Prantsusmaa toetab radikaalseid muudatusi," märkis ta.