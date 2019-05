"Esimest korda murti lepingut finantskriisi ajal aastatel 2008-2009. Pangad said hakkama, kuid kasinuspoliitika andis globaliseerumise kaotajatele ja isegi keskklassile suure hoobi," sõnas Šehhovtsov paneeldiskussioonil, mis oli pühendatud populismile Euroopa Liidus.

Võitjad ei kompenseerinud tema sõnul kaotajatele seda, mida nad finantskriisi tõttu kaotasid.

"Populistlikest parteidest said uued sotsialistlikud parteid, kes kaitsevad heaoluriiki," ütles ekspert.

Shekhovtsovi sõnul ei nõustunud eurooplased otsusega migrandid sisse tuua ega Saksa kantsleri Angela Merkeli otsusega piirid avada.

"Sotsiaaldemokraadid reetsid globaliseerumise kaotajad pärast finantskriisi...konservatiivid tegid sama pärast rändekriisi," ütles ta.

Paremäärmusluse eksperdi sõnul näevad paljud inimesed populistides ainsat jõudu, kes suudab neid kaitsta.

Shekhovtsov rõhutas, et EL-i riikides ei tule tagasipöördumist parteisüsteemi juurde, kus domineerivad kaks suurparteid - konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid. "See, mida me praegu näeme, on alles algus," ütles ta.