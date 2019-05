Pajo sõnul on praegu uurimine veel pooleli, kuid kahju suurusjärguks võib hinnata 50 000–100 000 eurot. Kas Eesti Energia Eleringile ka kahjunõude esitab, ei osanud Pajo veel öelda.

"Fakt on, et me oma toodangus kaotasime, nii õlitootmises kui elektritootmises. Alguse sai see Eleringi alajaamast. Miks meie seadmed välja lülitusid, seda uurime koostöös Eleringiga," ütles Pajo.

Pajo hinnangul laupäeval kogu Eesti elektrisüsteem ohus ei olnud. "Kriitilisem võib olla olukord siis, kui on suured tarbimised, suured koormused," ütles ta.

Eleringi juhatuse liige Kalle Kilki sõnul tekitab muret, miks elektrijaamad alajaama rikke tõttu töötamast lakkasid, ning selle põhjus tuleb kindlasti välja selgitada.

Pajo sõnul võtab Eesti Energia juhtunud äärmiselt tõsiselt, sest ettevõte ei soovi, et midagi taolist uuesti juhtuks. "Siin on kindlasti väga oluline koostöö meie ja Eleringi vahel," märkis ta.

Laupäeva õhtul Narva lähistel asuvas Eleringi alajaamas toimunud avarii jättis elektrita Narva, Sillamäe ning Narva-Jõesuu ning põhjustas Eesti Energia ühe energiaploki ja Enefit280 õlitehase hädaseiskamise. Avarii tõttu lülitus välja Eesti elektrijaama 8. energiaplokk.

Olukorra tekkepõhjuste uurimiseks ja kantud kahjude väljaselgitamiseks moodustas Eesti Energia spetsiaalse töörühma.