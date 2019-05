Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et alajaamas tekkis abiseades, mis mõõdab voolusuurusi, sisemine rike.

"Probleem on selles, et automaatika peaks suutma selle rikkelise koha eemaldada ülejäänud võrgust. Alajaamad on dubleeritud süsteemidega, aga mingil põhjusel automaatika rikkelise koha eemaldamisega hakkama ei saanud ja terve alajaama mõlemad süsteemid lülitusid välja ja Narva linna ja ümbruskonna inimesed jäid elektrist ilma," rääkis Kilk.

Alajaama avarii tõttu lülitusid välja Eesti Energia Eesti elektrijaama 8. energiaplokk ja õlitehas Enefit280. See põhjustas Eestis elektritootmise languse 500 megavatilt 350 megavatile. Kui talvine tarbimise tippkoormus on Eestis 1500 megavatti, siis laupäevane elektritarbimine oli kindlasti palju väiksem.

"Olukord ei oleks olnud väga kriitiline, sest Eesti ühendused välissüsteemidega on piisavalt tugevad. Isegi siis, kui Eestis ei toimu elektri tootmist, siis saame hakkama," kinnitas Kilk.

Kilgi sõnul tekitab kindlasti muret, et elektrijaamad sellise intsidendi käigus välja lülitusid. "Need elektrijaamad, mis välja lülitusid, olid katkestusega alajaamast paarikümne kilomeetri kaugusel. Tegelikult süsteemis olevad elektrijaamad peaksid olema piisavalt tugevad, et mitte välja lülituda. Peame koos Eesti Energiaga selgitama, miks nii läks," rääkis ta.

Kilgi sõnul kontrollitakse, kas viga automaatikasüsteemis oli üksikjuhtum või on olemas võimalus, et samasuguseid probleeme võib juhtuda ka teistes kohtades.

"Me teeme täpsema analüüsi ja siis selgub, kas peab investeerima või piisab automaatsüsteemide ümberprogrammeerimisest," ütles ta.

Kilgi sõnul on ajutiste katkestuste jaoks Eleringil 250-megavatise võimsusega avariijaam Kiisal, kuid kas sellel lisaks peaks Eestis olema veel tootmisvõimsus eriolukordade tarbeks, on arutamise koht. "Talupojaloogika ütleb, et igati hea ju oleks, aga kuivõrd selline tootmine Eestis praegu puudub, siis see maksab. Kas selle täiendav väärtus, mis tekib elektritootmisega, on riski vastu piisav?" rääkis Kilk.

Praegu on Eestil 1000 MW Estlink elektriühendus Soomega ning umbes sama võimsusega ühendus Lätiga süsteemidega, mis on omakorda ühendatud Poola ja Rootsiga, rääkis Kilk.