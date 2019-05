Kanal 2 saatel "Radar" jääb lõppev hooaeg viimaseks

"Radari" peatoimetaja Kärt Anvelt ütles ERR-i portaalile, et saate lõpetamise põhjust tuleb otsida juhatusest. "Meile tuli see täieliku üllatusena. Täna hommikul tuli see teade esmalt meile ja siis läks avalikkusele," avaldas Anvelt.

"Seda meeskonda on nii palju solgutatud, kui me meenutame siin eelmise aasta tegevusi "Radari" suhtes, kui Marii Karell oli sunnitud lahkuma. Kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks," lisas Anvelt.

Postimees Grupi telekanalite peaprodutsendi Kaspar Kaljase sõnul sündis otsus "Radariga" lõpetada raske südamega, kuna saatemeeskond on ääretult professionaalne ja telemagasini põnevad teemakäsitlused pakkusid alati laia vastukaja.

"Kuna Kanal 2 on positsioneerinud end selgelt meelelahutusliku kommertskanalina, siis soovime sügisel alustavas uues programmis senisest veelgi rohkem panustada just meelelahutusse," selgitas Kaljas.

Kanal 2 juhtide otsust muuta programmi meelelahutuslikumaks ei osanud Anvelt kommenteerida.

""Radar" ilmselgelt meelelahutussaade ei ole. See on kanalijuhtide otsus. Mina teatavasti olen tõsise ajakirjanduse tegija ja see tiim siin ka," lausus Anvelt.

Anvelt lisas, et eelmise aasta suvel toimunud tiimivahetusel pole saate lõpetamise osas mingit seost. "Ma ütleks hästi lühidalt, et uuriv ajakirjandus on kallis ja ju saadi sellest siis aru, et uuriv ajakirjandus on kallis," arvas Anvelt.

Kaljas ütles, et Postimees Grupp soovib kindlasti pakkuda "Radari" väärt meeskonnale võimalust jätkata tööd meediagrupi teistes üksustes. Anvelt ei osanud aga öelda, mis tiimist edasi saab. "Vaatame, aeg näitab. See on kõik liiga värske veel," tõdes ta.

Postimees Grupi juhatuse liikme Nele Laeva sõnul rikastas "Radar" oluliselt Eesti telemaastikku, aidates tuua avalikkuse ette rohkelt varjus olnud kitsaskohti ning andis suure panuse Kanal 2 tõusule kommertskanalite etteotsa. "Tänan "Radari" tegijaid väärt panuse ees," lisas Laev.

Postimehe eelmine peatoimetaja Lauri Hussar märkis, et "Radari" kadumisega kaob jälle tükike kvaliteetajakirjandust ja sellest on paganama kahju.

"Võimalik, et tuleb hakata kaaluma uuriva ajakirjanduse toetusmehhanisme (näiteks grantide näol). Mujal maailmas on see levinud viis toetada vaba, uurivat sõna ja seeläbi ka demokraatiat," pakkus Hussar.

2014. aasta sügisel esmakordselt eetrisse läinud "Radari" viimane saade jõuab Kanal 2 vaatajate ette 18. juunil.

Lisaks Kärt Anveltile kuulusid "Radari" meeskonda ajakirjanikud Ege Tamm, Jekaterina Minkova, Piia Osula, Eeva Esse, Robert Kõrvits ja Stass Kuznetsov. Aprillis oli saate vaatajanumber reaalajas 82 000 ning koos järelvaatamisega 102 000. Kõigi Eesti telekanalite saadete pingereas andis see aprillis 15. koha.