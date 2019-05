Postimees Grupi juht: Kanal 2 üritab muutuval teleturul ellu jääda

Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull ütles Kanal 2 programmis toimuvaid muudatusi kommenteerides, et kommertskanali jaoks on kõige tähtsam vaadatavus ja nad üritavad muutuval teleturul ellu jääda, kuid kanalist loobuda või seda sulgeda pole kontsernil kindlasti plaanis.

Teisipäeval selgus, et Kanal 2 uuriv saade "Radar" annab juunis eetrisse oma viimase osa. Kolmapäeval tuli uudis, et käesolev hooaeg jääb viimaseks ka "Roaldi nädalale", mille sügisest vahetab välja Roald Johanssoni uus saade võõrsile kolinud eestlastest.

Kull rääkis ERR-ile, et sügisel on enam-vähem kindel plaan tuua tagasi "Kuldvillak," mis saab ilmselt uue saatejuhi. Muid samme, millega kanal suuremale meelelahutuslikkusele panustab, ei osanud ta esialgu välja tuua. Kull märkis, et tema otseselt programmi koostamisse ei sekku, kuid küsimus on programmikulude jälgimises.

"Kommertskanalil on ju vaadatavus ja populaarsus kõige olulisem, meie teenitav tulu on sellega otseses seoses," tõdes ta.

Küsimusele, kas muudatuste eesmärk on vähendada Kanal 2 kahjumit, vastas Postimees Grupi juht, et see on olnud omaniku ootus läbi aegade, sest ega sellel kanalil ei ole kunagi väga hästi läinud, kuid nad üritavad muutuval teleturul ellu jääda.

Kiireid tulemusi ei ole Kulli sõnul muudatustest mõtet oodata, sest teleturul ei juhti kiiresti miski muu peale saadete kinnipanekute või ärajätmiste.

"Kui mingitest sammudest edu oodata, siis see võtab kuni paar aastat aega. Isegi programmi sisseost võtab kaua aega, ostetakse ju päris pika aja peale ette," selgitas ta. "Meil on olemas strateegiline plaan, mis on koostatud meie parimate teadmiste põhjal, aga kuna see turg muutub nii kiiresti, ei saa siin mingeid korrektuure välistada."

Kull lisas, et neid mõjutavad paljud faktorid, näiteks digitaalsed globaalsed platvormid, kes siit turult reklaamiraha ära võtavad, vaatamisharjumiste muutumine, järelevaatamised ja kõik, mis on teleturul toimunud. Teleturg on fragmenteerunud, järjest rohkem tuleb väikseid nišikanaleid, mis vaatajaskonna ära lõhustavad.

"Siin on väga palju tendentse või trende turul kogu aeg toimumas, tuleb valmis olla ka ad hoc muudatusteks," tõdes kontserni juht.

Kindlasti ei ole tema sõnul aga Postimees Grupil plaanis Kanal 2-st loobuda või seda sulgeda.

Postimees Grupi meediaäri mullused majandustulemused on Kulli sõnul hetkel veel auditeerimata ning vahepeal muutus ka nende majandusaasta, nii et see sai läbi alles aprilli lõpus. 2017. aastal sai toona Eesti Meedia nime kandnud kontserni meediaäri Eestis 5,6 miljonit kahjumit.